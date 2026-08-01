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Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có tên mới từ 1/8

Quỳnh An
Quỳnh An

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Quyết định này bao gồm hai nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ hai, Bộ Chính trị quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Các quyết định này có hiệu lực từ 1/8.

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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VGP.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương này và giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hiện nay là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Ban cũng có nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Hồi đầu tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

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#Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ #Ban Tuyên giáo TW

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