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Eximbank tiếp tục biến động nhân sự cấp cao

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Ông Trần Tấn Lộc nộp đơn xin từ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc Eximbank với lý do cá nhân.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc của ông Trần Tấn Lộc với lý do cá nhân.

Đơn từ nhiệm được ông Lộc ký ngày 30/7, trong đó đề nghị HĐQT xem xét chấp thuận cho thôi đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày 1/8.

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Ông Trần Tấn Lộc. Ảnh: Eximbank.

Ông Lộc sinh năm 1969, là tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Ông gia nhập Eximbank từ năm 1994 và đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại ngân hàng.

Ông được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc Eximbank từ tháng 7/2025 sau khi ông Nguyễn Hoàng Hải từ nhiệm và được tái bổ nhiệm vào ngày 1/7 mới đây.

Nếu đơn từ nhiệm của ông Lộc được chấp thuận, ban điều hành Eximbank còn 6 thành viên gồm các ông Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thành Long, Lã Quang Trung và các bà Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Bích Phượng, Bùi Thị Thanh Thúy.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Eximbank liên tục có những thay đổi về nhân sự cấp cao.

Sau phiên họp bất thường về công tác nhân sự ngày 24/7, HĐQT ngân hàng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Eximbank cũng bổ sung thêm 4 thành viên HĐQT độc lập mới, đều là người nước ngoài.

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Ban điều hành Eximbank. Ảnh: Eximbank.

Về tình hình kinh doanh quý II/2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 340 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 51% xuống 250 tỷ đồng.

Lợi nhuận Eximbank suy giảm trong bối cảnh ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, từ 201 tỷ đồng lên 479 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 678 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 520 tỷ đồng, cùng giảm khoảng 55% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Như vậy, sau 6 tháng, ngân hàng đã thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận.

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Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo ngân hàng Eximbank đánh giá 2026 là năm môi trường kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, với các áp lực từ lãi suất, tỷ giá, dòng vốn và diễn biến khó lường của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì đà phục hồi, một số lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, tác động đến khả năng hấp thụ vốn và chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng.

“Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về quản trị, minh bạch và chuyển đổi mô hình hoạt động”, Eximbank đánh giá.

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Từ khóa:

#Trần Tấn Lộc #Eximbank #EIB

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