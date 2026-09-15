Tắt sóng 2G: Hàng triệu thuê bao được gì khi chuyển sang 4G, 5G?

Tắt 2G không chỉ là thay chiếc điện thoại cũ. Hàng triệu thuê bao chuyển sang 4G, 5G có thể gọi điện rõ hơn, kết nối nhanh hơn, vừa gọi vừa dùng Internet và được hưởng lớp bảo mật tốt hơn.

Gọi nhanh hơn, âm thanh rõ hơn

Ngày 15/9/2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của hạ tầng viễn thông Việt Nam khi các nhà mạng Viettel, Vinaphone, MobiFone chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều người dùng cảm nhận rõ nhất sau khi rời mạng 2G là chất lượng liên lạc được cải thiện.

Người dân Việt Trì (Phú Thọ) cho biết đã chủ động chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh có kết nối 4G. Ảnh: Cục Viễn thông.

Theo Viettel, nếu cuộc gọi trên 2G thường phải chờ 5-7 giây mới đổ chuông, âm thanh rè và gần như không thể truy cập Internet trong khi gọi thì trên 4G, cuộc gọi được kết nối chỉ trong 1-2 giây. Âm thanh rõ hơn và người dùng vẫn có thể lướt web trong khi gọi.

Tỷ lệ rớt cuộc gọi cũng giảm 59% so với 2G, trong khi dịch vụ thoại HD Call được các nhà mạng cung cấp miễn phí.

VinaPhone cũng đánh giá lợi ích rõ nhất với người dùng là chất lượng cuộc gọi tốt hơn nhờ VoLTE. Đây là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi trên nền mạng 4G, thay vì phải quay về mạng 2G cho nhu cầu thoại.

Với người dùng, thay đổi này không chỉ nằm ở vài giây chờ kết nối. Một cuộc gọi rõ hơn, ổn định hơn và vẫn duy trì kết nối Internet giúp trải nghiệm sử dụng điện thoại phù hợp hơn với nhu cầu hiện nay.

Vừa gọi điện vừa dùng Internet

Nếu 2G chủ yếu đáp ứng nhu cầu thoại và nhắn tin, 4G, 5G mở rộng đáng kể những gì người dùng có thể làm trên một kết nối di động.

Theo VinaPhone, tốc độ Internet nhanh hơn giúp gọi video, học tập và làm việc trực tuyến mượt mà hơn. Đây cũng là nền tảng để người dân tiếp cận các dịch vụ số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, y tế và giáo dục từ xa - những nhu cầu mà mạng 2G không đáp ứng được.

Kết nối 4G, 5G mang lại tốc độ Internet cao hơn cho người dùng. Ảnh: Viettel.

Với người dùng, chuyển sang 4G, 5G vì thế không chỉ là thay một công nghệ kết nối. Điện thoại từ chỗ chủ yếu để nghe gọi, nhắn tin có thể trở thành công cụ truy cập nhiều dịch vụ số hơn.

Một lợi ích khác ít được nhìn thấy trực tiếp nhưng có ý nghĩa với người dùng là bảo mật.

Theo Viettel, mạng 2G được thiết kế từ đầu thập niên 1990 với cơ chế xác thực một chiều. Điểm yếu này có thể bị kẻ gian lợi dụng để dựng trạm phát sóng giả, ép điện thoại kết nối 2G và gửi các tin nhắn mạo danh nhằm lừa đảo.

VinaPhone cũng cho biết 4G, 5G có cơ chế mã hóa, bảo mật tốt hơn, hạn chế chiêu trò giả trạm phát sóng để lừa đảo qua tin nhắn, vốn là điểm yếu của 2G.

Khi 2G được dừng hoàn toàn, điện thoại không còn dò tìm và kết nối với mạng 2G. Theo Viettel, các trạm phát sóng giả dựa trên công nghệ cũ vì thế không còn khả năng tiếp cận thiết bị theo cách này.

Trong bối cảnh điện thoại ngày càng được sử dụng cho các giao dịch và dịch vụ trực tuyến, đây là một thay đổi quan trọng phía sau việc chuyển đổi công nghệ.

Không phải cứ tắt 2G là cần mua smartphone

Với một bộ phận người dùng, đặc biệt người lớn tuổi, điện thoại chỉ cần đáp ứng những nhu cầu rất cơ bản như nghe gọi và nhắn tin. Chuyển sang 4G/5G vì thế không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải học cách sử dụng một chiếc smartphone.

Trên thị trường có nhiều mẫu điện thoại phổ thông 4G có kiểu dáng quen thuộc, bấm phím, pin bền, nhưng hoạt động trên nền 4G, đủ để nghe gọi, nhắn tin bình thường.

VNPT VinaPhone cho biết đang có chương trình hỗ trợ đổi máy, trong đó tặng máy 4G phổ thông miễn phí hoặc trợ giá cho khách hàng dùng máy 2G, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo và hộ cận nghèo, đồng thời giữ nguyên số điện thoại.

Viettel cũng có chính sách trợ giá điện thoại phím bấm hỗ trợ đầy đủ các tính năng của mạng 4G. Với khách hàng muốn chuyển sang smartphone, nhà mạng phối hợp với các đối tác triển khai chương trình thu máy cũ đổi máy mới, giảm giá nhiều dòng smartphone 4G, 5G kèm ưu đãi tặng phút gọi.

MobiFone cho biết khách hàng đang sử dụng điện thoại 2G khi chuyển sang thiết bị 4G,5G được hưởng các chính sách ưu đãi về SIM và gói cước, nhằm giảm chi phí chuyển đổi.

Người dùng vẫn cần kiểm tra VoLTE để không mất liên lạc

Một điểm người dùng dễ bỏ qua là có điện thoại 4G chưa đồng nghĩa chắc chắn gọi điện được sau khi 2G tắt. Theo các nhà mạng, thiết bị phải hỗ trợ thoại trên nền 4G, tức VoLTE, và tính năng này cần được kích hoạt.

Người dùng kiểm tra cài đặt VoLTE trên điện thoại 4G trước khi 2G được tắt hoàn toàn. Ảnh: Viettel.

VinaPhone hướng dẫn người dùng vào Cài đặt - Mạng di động, kiểm tra xem đã bật gọi qua 4G (VoLTE) hay chưa. Cách nhanh nhất là thử thực hiện một cuộc gọi; nếu máy vẫn hiện 4G hoặc VoLTE thì có thể yên tâm.

Với MobiFone, khách hàng đang dùng điện thoại 4G có hỗ trợ VoLTE nhưng chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt dịch vụ cần soạn DK VOLTE gửi 9199, sau đó vào phần cài đặt mạng di động/SIM để bật VoLTE.

Viettel cung cấp công cụ tra cứu cho khách hàng bằng cách soạn KT gửi 191, đồng thời tổng đài 198 hướng dẫn cách bật tính năng theo từng dòng máy.

SIM cũng là một yếu tố cần kiểm tra. Theo VinaPhone, những SIM được sử dụng lâu năm có thể chưa hỗ trợ 4G. Khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến điểm giao dịch để đổi SIM miễn phí, giữ nguyên số.