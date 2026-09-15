Gelex trúng hàng loạt gói thầu của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia

Trước khi ông Đặng Phan Tường bị khởi tố, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Gelex xuất hiện ở nhiều dự án truyền tải điện.

Ông Đặng Phan Tường, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), vừa bị Bộ Công an khởi tố do liên quan vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Diễn biến tố tụng diễn ra khi ông Tùng đang là Thành viên HĐQT Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC - Mã: TBD), đồng thời giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Gelex.

Những năm qua, khi ông Tường gia nhập hàng ngũ lãnh đạo, các công ty này xuất hiện như thế nào tại các dự án của EVNNPT?

Cadivi liên tục xuất hiện tại các dự án đường dây truyền tải

Trong hệ sinh thái thiết bị điện của Tập đoàn GELEX, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi – Mã: CAV) là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện.

Cadivi có 3 nhà máy, 2 công ty thành viên cùng hệ thống phân phối bao gồm hơn 200 đại lý cấp 1 trải rộng khắp cả nước. Công ty sở hữu các công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất dây cáp điện tại Việt Nam.

Nhà máy Cadivi. Ảnh: Cadivi.

Cadivi cũng là cái tên nổi bật nhất VietTimes khi lần theo các gói thầu do EVNNPT làm chủ đầu tư. Trong đó, Cadivi đảm nhiệm cung cấp các gói thầu liên quan đến dây dẫn, dây chống sét trong ngành điện.

Doanh nghiệp này có mặt tại dự án quốc gia đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Đây là dự án quan trọng nhất của quốc gia nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc.

Theo thông tin do Cadivi công bố vào tháng 2/2024, doanh nghiệp này tham gia vào dự án thành phần Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, thuộc đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối. Tổng gói thầu mà Cadivi trúng là 4 gói, liên quan đến cung cấp dây dẫn với tổng khối lượng là 1.412 km.

Các gói thầu Cadivi trúng là Gói 43, 81, 83, 86 với giá trúng thầu loanh quanh 51 tỷ - 58 tỷ đồng/mỗi gói. Tổng giá trị theo cả 4 gói này ở mức 217 tỷ đồng.

Đáng nói, tại Gói thầu 83 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét từ VT237 đến VT261, có tới 6 nhà thầu khác tham gia gồm CTCP Tập đoàn Hanaka, Tập đoàn PC1, Công ty TNHH MTV xây lắp Điện 4, Công ty TNHH Thương mại sản xuất và cáp điện Đại Long, Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.

Các nhà thầu này bị đánh trượt với các lý do như nhà thầu không được xếp hạng 1; nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Không chỉ hiện diện tại dự án đường dây 500kV, Cadivi còn có mặt tại những dự án đường dây 220kV tại nhiều tỉnh thành.

Tại Gói thầu số 27 – Cung cấp và vận chuyển dây dẫn cung đoạn từ G34 đến điểm cuối, giai đoạn 2 thuộc Dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn, Liên danh Cadivi – Đại Long được lựa chọn với giá 118,005 tỷ đồng, trong khi giá dự toán là 119,318 tỷ đồng.

Khi đó, EVNNPT là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung là bên mời thầu. Kết quả được phê duyệt ngày 12/1/2023.

Tại Gói thầu số 10, Lô 10.1 thuộc Dự án đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương, Liên danh Cadivi – Đại Long được lựa chọn với giá khoảng 62 tỷ đồng. Gói thầu được chia thành hai lô và có nhiều doanh nghiệp trong ngành cùng tham dự song đều thua thầu.

Tháng 1/2024, Cadivi trúng thầu Gói thầu số 12 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét thuộc Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá với giá 22,4 tỷ (giá dự toán 23,6 tỷ). Đây cũng là dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Hay vào tháng 3/2024, Gói thầu số 8 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét, thuộc dự án Đường dây 220kV Rạch Giá – Kiên Bình mạch 2 do EVNNPT làm chủ đầu tư, Liên danh Cadivi - Đại Long tiếp tục trúng thầu với giá 117,2 tỷ đồng. Giá dự toán gói thầu hơn 128,6 tỷ đồng.

Gói thầu này còn có 3 nhà thầu khác tham gia là: CTCP Cáp điện Thịnh Phát, Công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam, CTCP Cáp điện và hệ thống LS-VINA. Cả 3 nhà thầu bị đánh trượt với lý do giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu.

Nếu cộng riêng các gói được công bố trong nhóm dự án này, quy mô doanh số từ các hợp đồng với hệ thống truyền tải điện đã lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong đó nhiều gói được thực hiện dưới hình thức liên danh.

Cadivi tham gia 4 gói thầu chính cung cấp dây dẫn cho dự án 500kV mạch 3 nối từ Quảng Trạch - Phố Nối.

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh cung cấp nhiều gói thầu máy biến áp

Nếu Cadivi - thành viên của Tập đoàn Gelex - đấu thầu về dây dẫn, thì Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC, mã: TBD) lại mở ra một nhánh khác: máy biến áp.

Đầu tháng 4/2024, tại Gói thầu số 5 – Cung cấp và vận chuyển MBA 220kV-250MVA, VTTB nhất thứ, Liên danh công ty mẹ con là: EEMC và Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện (EDMC) là bên duy nhất tham gia và trúng gói thầu với giá hơn 55 tỷ đồng, chênh không đáng kể so với giá dự toán. Đây cũng là dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Tại Gói thầu số 9 – Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220kV, thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Định 2 và đấu nối, EEMC được lựa chọn với giá 82,035 tỷ đồng, trong khi giá dự toán là 82,214 tỷ đồng.

Hồ sơ công khai cho thấy tại Gói số 9 này, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ. Một liên danh bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; trong khi CTCP Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (cũng thuộc Gelex) cũng tham dự nhưng bị loại do bảo lãnh dự thầu không hợp lệ.

Máy biến áp do Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) sản xuất và cung cấp ra thị trường. Ảnh: EEMC.

Dấu chân của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh tại hệ thống truyền tải do EVNNPT làm chủ đầu tư không chỉ nằm ở các dự án đầu tư mới. Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này còn xuất hiện trong các gói sửa chữa máy biến áp tại Công ty Truyền tải điện 4 (thuộc EVNNPT), trong đó có các gói được công bố trong năm 2025.

Cụ thể, tại Gói thầu số 1: Sửa chữa máy biến áp 220kV trạm 220kV Cai Lậy được công bố tháng 6/2025, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh là bên duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 23,5 tỷ đồng, giảm gần 500 triệu so với giá dự toán. Gói thầu thực hiện trong 240 ngày, tức khoảng 8 tháng.

Hay tại Gói thầu số 13: Cung cấp vật tư và sửa chữa MBA, kết quả tháng 3/2025 công bố có 2 nhà thầu tham gia đều là thành viên của Tập đoàn Gelex là Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh và MEE. Song EEMC thắng thầu với giá 2,1 tỷ đồng, bên còn lại thua do không được xếp hạng 1.

Có thể thấy nhóm hợp đồng sửa chữa này có giá trị nhỏ hơn đáng kể so với các gói cung cấp máy biến áp mới nhưng có thể kéo dài nhiều năm.

Hệ sinh thái bao phủ ngành điện của Gelex

EVNNPT là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia. Với đặc thù của ngành điện, nhu cầu đầu tư không chỉ bao gồm xây dựng đường dây và trạm biến áp mới mà còn kéo theo khối lượng lớn thiết bị, vật tư, sửa chữa và thay thế.

Đây chính là thị trường mà các doanh nghiệp thiết bị điện như Cadivi, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, hay MEE có năng lực sản xuất phù hợp sẽ được hưởng lợi nếu thắng thầu.

Gelex Group được điều hành bởi Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đang là một trong những doanh nghiệp có vị thế thống lĩnh trong ngành thiết bị điện tại Việt Nam, đặc biệt ở mảng dây cáp và dây điện dân dụng, với thị phần ước tính dao động từ 30–40%.

Hiện nay, Gelex vận hành theo mô hình holdings, nắm giữ trực tiếp và gián tiếp hơn 50 công ty con và công ty liên kết. Trong đó Gelex Electric chuyên về mảng điện, trực tiếp bao quát quản lý các công ty điện thành viên.

Trong đó, Gelex Electric sở hữu những thương hiệu mạnh như Cadivi là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần dây cáp điện tại Việt Nam; Thibidi đứng đầu ở mảng máy biến áp phân phối; còn EMIC thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị đo điện.

Các công ty trong hệ sinh thái Gelex Electric. Nguồn: Gelex Electric.

Ông Nguyễn Trọng Trung – Tổng giám đốc Gelex Electric (Mã: GEE) - từng nói cùng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn điện năng, nhu cầu mở rộng hệ thống truyền tải điện sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Doanh nghiệp đang bám sát nhiều dự án lớn liên quan đến điện cao thế, hạ tầng năng lượng và cả các dự án tàu cao tốc.

Lãnh đạo Gelex Electric cũng cho rằng doanh nghiệp đang sở hữu lợi thế lớn về nguồn lực đầu tư và năng lực cải tiến sản phẩm, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong 5–10 năm tới.

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu đầu tư hạ tầng năng lượng của quốc gia và năng lực nội tại của doanh nghiệp đang tạo ra “thiên thời” để các doanh nghiệp ngành điện của Gelex tăng tốc.