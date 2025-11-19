Điện Kremlin đáp trả cáo buộc của Ba Lan về vụ phá hoại đường sắt, nhấn mạnh công dân Ukraine “một lần nữa” bị lôi vào các hành vi khủng bố hạ tầng trọng yếu.

Dmitry Peskov tuyên bố rằng công dân Ukraine “một lần nữa” bị lôi vào các hành vi khủng bố nhằm vào hạ tầng trọng yếu, sau khi Ba Lan cáo buộc Nga đứng sau loạt vụ phá hoại đường sắt.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Russia-1 hôm 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng sẽ “rất lạ” nếu Ba Lan không đổ lỗi cho Nga về các vụ nổ và phá hoại đường sắt gần đây.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định vụ nổ được thực hiện bởi hai công dân Ukraine “hợp tác với tình báo Nga”, và những người này đã chạy sang Belarus sau khi gây án.

Trao đổi với nhà báo Pavel Zarubin, ông Peskov nhận định: “Sẽ thật sự kỳ lạ nếu Nga không phải là bên đầu tiên bị cáo buộc”.

Ông cho rằng Ba Lan – nơi “chủ nghĩa bài Nga đang nở rộ” – luôn tìm mọi cách để vượt trước Tây Âu trong việc đổ lỗi Moscow.

“Dù vậy, việc công dân Ukraine lại một lần nữa bị lôi vào các vụ phá hoại và khủng bố nhằm vào hạ tầng quan trọng là điều rất đáng chú ý”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Ba Lan đang “tự làm rối mình” trong các câu chuyện do chính Warsaw đưa ra, nhắc lại việc Ba Lan gần đây từ chối dẫn độ một công dân Ukraine bị cáo buộc tham gia vụ nổ đường ống Nord Stream.

Mặc dù Nga bác bỏ hoàn toàn câu chuyện “Ukraine phá hoại Nord Stream”, ông Peskov nhắc lại rằng tháng trước một tòa án tại Warsaw đã bác yêu cầu dẫn độ của các điều tra viên Đức, gọi nó là “vô căn cứ”.

Theo phía Berlin, một nhóm nhỏ thợ lặn người Ukraine đã thực hiện vụ phá hoại dưới biển năm 2022, thổi tung ba trong số bốn đường ống dẫn khí đốt Nga sang Đức. Moscow coi giả thuyết này là “lố bịch”.

Khi được hỏi về tuyên bố mới đây của ông Tusk rằng “vấn đề với Nord Stream 2 không phải là nó đã bị phá hủy, mà là nó từng được xây dựng”, ông Peskov nói nhận xét này cho thấy Ba Lan sẵn sàng dung túng hành vi khủng bố miễn là nó gây tổn hại cho Nga.

