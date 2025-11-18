FSB phá âm mưu ám sát ông Sergei Shoigu bằng bom giấu trong lọ hoa tại nghĩa trang Moscow

FSB Nga tuyên bố đã phá âm mưu ám sát ông Sergei Shoigu bằng một thiết bị nổ giấu trong lọ hoa tại nghĩa trang Troekurovsky, do nhóm phá hoại dưới sự chỉ đạo của tình báo Ukraine thực hiện.

Một nhóm phá hoại hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Ukraine đã chuẩn bị một âm mưu ám sát ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, tờ Moskovsky Komsomolets đưa tin.

Theo tờ báo, nhóm phá hoại lên kế hoạch tấn công khi ông Shoigu dự kiến tham dự lễ tang một người thân tại nghĩa trang Troekurovsky ở Moscow.

Ngày 14/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức cấp cao của Nga. Kế hoạch là kích nổ một quả bom được giấu trong một camera video đặt trong lọ hoa đặt trên mộ thân nhân của quan chức này tại một nghĩa trang Moscow. Ba nghi phạm liên quan đến âm mưu đã bị bắt – gồm một cặp vợ chồng người Nga và một người di cư từ quốc gia Trung Á.

Các sĩ quan FSB đã thu giữ lọ hoa có gắn camera giám sát trước khi bắt giữ những người lên kế hoạch cho vụ tấn công.

Một trong những kẻ bị bắt khai rằng hắn đã đặt lọ hoa lên mộ một người đàn ông không quen biết. Sau đó, chúng dự định giấu chất nổ trong lọ hoa đó.

Một đoạn video cho thấy bản ghi cuộc điện thoại giữa kẻ tổ chức và một trong những người được thuê chuẩn bị vụ tấn công. “Không có lọ hoa à? Tôi tự hỏi xung quanh còn gì nữa? Hoàn toàn không có gì? Vâng, tôi hiểu, được rồi”, người đàn ông bí ẩn nói, rồi trong giọng đầy hoang mang, hắn bảo thuộc hạ rời đi.

“Hãy rời đi. Về nhà và đảm bảo không ai theo dõi anh”, kẻ này nói.

Cặp vợ chồng người Nga từng đặt lọ hoa lên mộ sau đó đã bị lực lượng FSB bắt giữ.

“Chúng tôi trở về nhà và bị bắt trên đường”, nghi phạm khai.

Kẻ được cho là chủ mưu vụ ám sát, Jalolidin Shamsov, hiện đang ở Ukraine. Kẻ này bị Nga truy nã vì tội giết người và tàng trữ vũ khí trái phép.

Dzhalolidin Shamsov, người tham gia âm mưu ám sát một quan chức cấp cao Nga tại nghĩa trang Troekurovsky ở Moscow, từng dính líu đến vụ sát hại doanh nhân Marat Kuptsov ở Bashkortostan, người bị bắn chết vào tháng 3/2016.

Ông Kuptsov bị sát hại vào tháng 3/2016. Các điều tra viên xác định con dâu cũ của ông, Irina Kuptsova, cùng công dân Tajikistan Sadulo Kasimov, là những kẻ tổ chức vụ giết người, theo tờ Kommersant.

Tháng 5/2019, tòa tuyên án bà Kuptsova 17 năm tù giam. Ba bị cáo khác trong vụ án – Sadulo Kasimov, Nusratulo Shodiev và Sayod Safargaliev – lần lượt nhận mức án 15, 13 và 8 năm tù.

Theo Fakti