Điện Kremlin cảnh báo thẳng thừng về kế hoạch thử hạt nhân của Mỹ

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Nga thử vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh các thử nghiệm Burevestnik và Poseidon không có vụ nổ hạt nhân. Moscow tuyên bố sẽ chỉ nối lại thử nghiệm nếu Mỹ làm trước để duy trì thế cân bằng chiến lược.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng trấn an dư luận về các cuộc thử nghiệm gần đây của tên lửa Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon, khẳng định rằng các thử nghiệm này không liên quan đến bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào.

Ông Peskov tuyên bố Nga không có ý định vi phạm các nghĩa vụ quốc tế theo các hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân, nhưng sẽ nối lại các vụ thử nếu các quốc gia khác làm như vậy. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc xuất hiện tranh cãi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho Lầu Năm Góc chuẩn bị khởi động lại các vụ thử hạt nhân – đồng thời cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tiến hành “các vụ thử bí mật”, điều mà cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều bác bỏ.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã tái khẳng định cam kết của Nga với Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT), song cảnh báo rằng nếu Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác khởi động lại các vụ thử, Moscow sẽ có “biện pháp đáp trả thích hợp”. Một số hãng truyền thông phương Tây đã hiểu sai phát biểu của ông Putin, cho rằng ông ra lệnh chuẩn bị nối lại thử nghiệm.

Ông Peskov làm rõ: “Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ trong lệnh cấm thử hạt nhân và không có ý định vi phạm”. Ông cho biết Tổng thống chỉ yêu cầu các quan chức đánh giá xem việc thử nghiệm có cần thiết hay không, chứ không ra lệnh tiến hành ngay lập tức.

Người phát ngôn nhấn mạnh thêm: “Nếu quốc gia khác làm điều đó, chúng tôi buộc phải hành động tương tự để duy trì thế cân bằng. Cán cân hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng nhất của kiến trúc an ninh toàn cầu”.

Về các cuộc thử nghiệm gần đây, ông Peskov bác bỏ lo ngại của phương Tây về việc Nga tiến hành các cuộc thử với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và ngư lôi không người lái Poseidon, nhấn mạnh rằng không có vụ nổ hạt nhân nào xảy ra. Ông cáo buộc một số “chuyên gia phương Tây” đã đưa ra kết luận hời hợt và sai lệch, khi nhầm lẫn giữa các cuộc thử nghiệm hệ thống năng lượng hạt nhân và các vụ thử vũ khí hạt nhân thực thụ.

Ông Peskov cũng cho biết Moscow mong nhận được lời giải thích rõ ràng từ Washington về phát biểu của ông Trump liên quan đến việc nối lại thử nghiệm, gọi đây là “một vấn đề quá nghiêm trọng để có thể phớt lờ”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance trước đó mô tả động thái của ông Trump là cách để “đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn hoạt động tốt”. Cùng tuần, Không quân Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn, loại có khả năng gắn đầu nổ hạt nhân với sức công phá ước tính hơn 300 kiloton TNT – mạnh gấp 20 lần quả bom thả xuống Hiroshima năm 1945.

