Nga yêu cầu Mỹ giải thích kế hoạch thử hạt nhân của ông Trump, cảnh báo đáp trả tương xứng

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga vẫn chưa nhận được lời giải thích từ Washington về lệnh thử hạt nhân của ông Donald Trump, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ có phản ứng tương xứng nếu Mỹ nối lại thử nghiệm hạt nhân toàn diện.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow chưa nhận được bất kỳ lời giải thích chính thức nào từ Washington về các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành.

Phát biểu trước báo giới hôm 8/11, ông Lavrov nói rằng Nga vẫn đang nghiên cứu các biện pháp đáp trả tương xứng trong trường hợp Mỹ thực sự nối lại các cuộc thử hạt nhân toàn diện.

Tuần trước, ông Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân, tuyên bố rằng Mỹ hiện là “quốc gia duy nhất không tiến hành thử nghiệm”. Ông cáo buộc Nga và Trung Quốc đã thực hiện “các vụ nổ hạt nhân bí mật”, dù cả Moscow và Bắc Kinh đều đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này.

Phía Điện Kremlin ngay lập tức phản ứng, tuyên bố rằng Nga sẽ “hành động tương ứng” nếu bất kỳ quốc gia nào từ bỏ lệnh cấm thử hạt nhân. Moscow cũng cho biết họ đang chờ phía Washington làm rõ về quyết định này.

Khi được hỏi về tiến triển của vấn đề, ông Lavrov trả lời rằng Mỹ vẫn chưa làm rõ ý định thông qua các kênh ngoại giao.

“Hiện chưa rõ liệu Mỹ đang nói đến việc thử các phương tiện mang vũ khí hạt nhân hay là các vụ nổ không tới hạn”, ông nói và bổ sung rằng các tuyên bố công khai của quan chức Mỹ cho thấy họ vẫn chưa đạt được sự thống nhất nội bộ về chính sách này.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với Fox News rằng các cuộc thử nghiệm sẽ không bao gồm những vụ nổ hạt nhân toàn phần, mà có thể chỉ là những vụ nổ không tới hạn (non-critical tests). Tuy nhiên, ông Trump sau đó lại tái khẳng định ý định nối lại thử hạt nhân, đồng thời nói rằng ông đang xem xét một kế hoạch giải trừ hạt nhân chung với Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov trong tuần này cho biết Moscow sẽ phải chuẩn bị cho các cuộc thử hạt nhân quy mô lớn để đáp trả kế hoạch của Mỹ.

Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định rằng Nga vẫn tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện (CTBT), miễn là các quốc gia ký kết khác cũng làm như vậy.

Ông Putin đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, thu thập và phân tích toàn bộ thông tin cần thiết về kế hoạch của Mỹ, nhằm chuẩn bị phản ứng phù hợp của Nga trong thời gian tới.

Theo RT