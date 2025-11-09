Ngoại trưởng Nga tuyên bố sẵn sàng gặp ông Marco Rubio, khẳng định không nhượng bộ về Ukraine

Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định Nga vẫn giữ nguyên các điều kiện cốt lõi trong đàm phán với Mỹ về Ukraine, dù sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Marco Rubio để duy trì đối thoại song phương.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 9/11 cho biết ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhưng đồng thời khẳng định Nga sẽ không từ bỏ các điều kiện cốt lõi để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đàm phán chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II đến nay vẫn chưa đạt được kết quả. Tháng trước, ông Trump đã đột ngột hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tổ chức tại Budapest.

Trước đó, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin từ truyền thông phương Tây cho rằng ông Lavrov làm “mất lòng” ông Putin sau khi hội nghị bị hủy. Theo các nguồn tin, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi thông điệp cho thấy Moscow không sẵn sàng nhượng bộ về các yêu cầu đối với Ukraine.

Sẵn sàng gặp mặt trực tiếp

“Ngoại trưởng Marco Rubio và tôi đều hiểu tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên”, ông Lavrov, người giữ chức Ngoại trưởng Nga từ năm 2004, nói với hãng tin RIA Novosti.

“Điều này rất cần thiết để thảo luận vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên trao đổi qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp trực tiếp khi cần thiết”, ông cho biết thêm.

Gần 4 năm kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát, lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, mà Moscow tuyên bố là “lãnh thổ hợp pháp của Nga”, mặc dù Kiev và các quốc gia phương Tây khẳng định sẽ không bao giờ công nhận điều đó.

Ông Lavrov nói rằng các “hiểu biết” đạt được giữa ông Putin và ông Trump tại hội nghị Anchorage (Alaska) ngày 15/8 được xây dựng dựa trên các điều kiện mà ông Putin đưa ra vào tháng 6/2024, cùng sáng kiến của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Theo đó, ông Putin yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời rút toàn bộ quân đội khỏi 4 khu vực mà Moscow tuyên bố là một phần của Nga – Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Hiện Nga kiểm soát toàn bộ Crimea (sáp nhập năm 2014), gần như toàn bộ Luhansk, khoảng 80% Donetsk, 75% Kherson và Zaporizhzhia, cùng một số khu vực nhỏ tại Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng một số vùng bị Nga chiếm đóng có thể được xem là “tạm thời bị chiếm đóng”, nhưng ông loại trừ hoàn toàn khả năng công nhận hợp pháp. Ông nhấn mạnh rằng không có thẩm quyền để nhượng đất, vì điều đó sẽ khiến Ukraine và các đồng minh châu Âu dễ bị tấn công trở lại.

Vấn đề tài sản bị đóng băng

Ông Lavrov cho biết Moscow hiện đang chờ Mỹ xác nhận rằng các “thỏa thuận Anchorage” vẫn còn hiệu lực.

Khi được hỏi về kế hoạch của châu Âu nhằm sử dụng 210 tỷ euro tài sản quốc gia Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh “không có cơ sở pháp lý nào” cho việc đó, đồng thời cảnh báo Nga sẽ trả đũa nếu tài sản bị tịch thu.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết Mỹ đã thông báo qua kênh ngoại giao rằng Washington đang xem xét đề xuất của ông Putin về việc duy trì các giới hạn trong Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sau khi hiệp ước này hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Theo Reuters