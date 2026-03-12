Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” 2026: Thúc đẩy chuẩn mực kinh doanh mới

Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” 2026 diễn ra ngày 21/3 tại Hà Nội, được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thông tin về Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 tại cuộc họp báo chiều nay, 12/3, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), cho biết năm nay, Diễn đàn sẽ diễn ra ngày 21/3 tại Hà Nội với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam-Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV”.

Diễn đàn là hoạt động thường niên do Bộ VHTTDL, Bộ Công Thương cùng Ban Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” chỉ đạo. Năm nay, VNABC và Petrovietnam phối hợp tổ chức với sự tham dự của 700–800 đại biểu.

Ban Tổ chức Diễn đàn chủ trì hopj báo

Văn hóa trở thành trụ cột của phát triển

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, khi văn hóa ngày càng được khẳng định là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển.

Thời gian gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược như Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 71, 79 và 80, hình thành hệ thống tư duy phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới sáng tạo. Các nghị quyết này đặt nền tảng cho sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào quy mô sang dựa trên chất lượng, KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và xã hội.

Trong tổng thể tư duy đó, văn hóa được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị, trở thành trụ cột bảo đảm sự phát triển nhanh nhưng bền vững.

Với doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là nền tảng hình thành uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế quốc gia.

Diễn đàn năm nay được xây dựng xoay quanh hai trụ cột “Chính phủ kiến tạo” và “Doanh nghiệp hành động”, nhằm nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong hoàn thiện thể chế, đồng thời thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp chủ động thực thi và lan tỏa các giá trị văn hóa kinh doanh.

“Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhiều biến động của kinh tế toàn cầu, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là động lực phát triển, giúp định hình phương thức quản trị” – Ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, văn hóa được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị

Theo ông Tuấn, thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp lớn cho thấy việc tái tạo và củng cố văn hóa doanh nghiệp có thể trở thành điểm tựa giúp tổ chức vượt qua những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, từng bước phục hồi và phát triển bền vững.

Thúc đẩy hình thành chuẩn mực văn hóa kinh doanh mới

GS.TS Từ Thị Loan, Phó Chủ tịch VNABC, cho biết Diễn đàn 2026 sẽ có hai phiên tọa đàm: Phiên thứ nhất với chủ đề “Chính phủ kiến tạo – Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới” làm rõ vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và hội nhập; thảo luận về việc tiếp tục hoàn thiện Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam và hướng tới xây dựng Bộ chỉ số văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Phiên thứ hai với chủ đề “Doanh nghiệp hành động – Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” nhấn mạnh việc tích hợp văn hóa vào chiến lược phát triển, xây dựng đạo đức kinh doanh, tăng cường minh bạch, thực hiện trách nhiệm xã hội và lan tỏa các giá trị tích cực của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, tại Diễn đàn năm nay Ban tổ chức sẽ công bố Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời phát động và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cam kết thực thi.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” 2026

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Đồng Chủ tịch Diễn đàn cho biết thông qua sự kiện, Petrovietnam cùng Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và bền vững.