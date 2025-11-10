Văn hoá kinh doanh – nền tảng cho nền kinh tế tử tế và bền vững

Lần đầu công bố Bộ giá trị văn hoá kinh doanh Việt Nam

Chiều 10/11, Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức họp báo về Diễn đàn Quốc gia “Văn hoá với doanh nghiệp” và lễ tôn vinh doanh nghiệp lần thứ V năm 2025.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ khẳng định: “Văn hoá kinh doanh chính là nền tảng để tạo dựng môi trường kinh tế nhân văn, minh bạch và bền vững. Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà giá trị văn hoá không chỉ nằm trong triết lý kinh doanh, mà phải trở thành hành động thực tiễn của từng doanh nghiệp”.

Theo bà Thuỷ, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi số mạnh mẽ, những doanh nghiệp Việt có bản sắc văn hoá vững vàng sẽ đứng vững hơn, chủ động thích ứng và lan toả tinh thần “kinh doanh tử tế”. Diễn đàn năm nay là dịp để giới quản lý và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ mô hình, kinh nghiệm thực thi, hướng tới chuẩn hoá văn hoá kinh doanh trên phạm vi quốc gia.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đồng chủ trì họp báo

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch VNABC, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh Diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt trong việc cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định vai trò của văn hoá kinh doanh như một động lực mới cho phát triển bền vững đất nước, góp phần lan toả các giá trị chuẩn mực, trách nhiệm và nhân văn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Tuấn, Diễn đàn 2025 mang chủ đề “Văn hoá kinh doanh Việt Nam – định hình từ tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới”, khẳng định vai trò của văn hoá kinh doanh trong phát triển bền vững đất nước.

Ông Hồ Anh Tuấn mong muốn văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng thương hiệu Việt uy tín

Điểm mới của năm nay là lần đầu tiên VNABC công bố Bộ Giá trị văn hoá kinh doanh Việt Nam, gồm 5 nhóm cấu phần: Giá trị tư tưởng nền tảng, giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi, nguyên tắc đạo đức kinh doanh và tiêu chí thực thi.

“Đây là bộ khung giúp doanh nghiệp định hướng hành vi, lan toả các giá trị chân – thiện – mỹ trong quản trị và sản xuất, góp phần xây dựng thương hiệu Việt uy tín,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Hồ Anh Tuấn cũng cho biết “việc xét chọn doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh không nhằm chạy theo số lượng mà hướng đến chất lượng và tính bền vững. Chúng tôi mong muốn mỗi doanh nghiệp được công nhận thực sự thấm nhuần giá trị văn hoá trong mọi hoạt động. Khi văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh, doanh nghiệp sẽ phát triển vững chắc và có trách nhiệm xã hội cao hơn.”

Văn hoá kinh doanh – động lực phát triển

Ông Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn, cho biết sự kiện năm nay còn có 2 phiên thảo luận chính: “Nhận diện tư duy đột phá tác động đến văn hoá kinh doanh Việt Nam” và “Định hình, phát triển văn hoá kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Đại diện các doanh nghiệp được tôn vinh năm nay, Tổng Giám đốc MISA chia sẻ: “Khi áp dụng Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong ý thức và tinh thần làm việc của nhân viên. Mỗi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc duy trì đạo đức nghề nghiệp, tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp.”

Theo TS Nguyễn Thu Huệ, Phó viện trưởng Viện Văn hoá Kinh doanh, nhiều doanh nghiệp áp dụng bộ tiêu chí này đã ghi nhận tăng năng suất lao động từ 15–25% và cải thiện đáng kể hình ảnh thương hiệu. “Văn hoá kinh doanh không chỉ là giá trị tinh thần, mà là lợi thế cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập,” bà Huệ khẳng định.

Thời gian tới, VNABC sẽ biên soạn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp” và mở rộng mạng lưới CLB Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh để lan toả rộng hơn những điển hình tốt, góp phần định hình bản sắc kinh doanh Việt Nam thời hội nhập.