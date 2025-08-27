Tin nóng công nghệ 27/8: Apple ra mắt iPhone 17 ngày 9/9; Google Translate tích hợp Gemini AI

VietTimes - Apple tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9/9; Spotify ra mắt tính năng nhắn tin, hướng tới trải nghiệm xã hội; Google Translate tích hợp Gemini AI,... là tin nóng công nghệ ngày 27/8.

1. Apple tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9/9

Nhà Táo sẽ sớm ra mắt iPhone trong những tuần tới. Ảnh: Reuters.

Apple sẽ tổ chức sự kiện thường niên tại Nhà hát Steve Jobs vào ngày 9/9, nơi công ty dự kiến ra mắt iPhone, Apple Watch và các thiết bị mới khác. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Apple đang chịu áp lực lớn từ giới đầu tư vì chậm chân trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) so với các đối thủ như Samsung, Honor và Huawei.

Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cách Apple tích hợp AI vào sản phẩm của mình. Theo các nguồn tin, công ty có thể sẽ giới thiệu một mẫu iPhone mỏng hơn mang tên iPhone Air, cùng với một phiên bản Apple Watch cao cấp, iPad Pro nâng cấp và Vision Pro nhanh hơn.

Sự kiện sắp tới không chỉ là nơi Apple giới thiệu sản phẩm, mà còn là cơ hội để hãng khẳng định vị thế và chiến lược AI của mình, trấn an các nhà đầu tư và người dùng rằng họ vẫn là một thế lực hàng đầu trong ngành công nghệ.

2. Spotify ra mắt tính năng nhắn tin, hướng tới trải nghiệm xã hội hơn

Tính năng mới trên Spotify. Ảnh: Tech Crunch.

Spotify vừa giới thiệu tính năng nhắn tin trực tiếp, cho phép người dùng trò chuyện với bạn bè ngay trên ứng dụng. Động thái này nhằm mục đích biến Spotify thành một nền tảng xã hội hơn, khuyến khích người dùng chia sẻ và tương tác với nội dung mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Ban đầu, tính năng này chỉ hỗ trợ trò chuyện một - một với những người bạn đã từng chia sẻ nội dung hoặc tham gia các playlist chung. Tin nhắn được mã hóa nhưng không phải là mã hóa đầu cuối. Spotify sẽ chủ động kiểm tra nội dung tin nhắn để đảm bảo tuân thủ các quy tắc nền tảng.

Tính năng nhắn tin đang được triển khai cho người dùng từ 16 tuổi trở lên tại một số thị trường ở khu vực Mỹ Latin và Nam Mỹ, trên nền tảng di động. Trong những tuần tới, Spotify dự kiến sẽ mở rộng sang các thị trường lớn khác như Mỹ, Canada, và châu Âu.

3. Google Translate tích hợp Gemini AI, hỗ trợ dịch thuật trực tiếp và học ngoại ngữ

Google Translate cập nhật tính năng mới. Ảnh: BGR.

Google vừa công bố hai tính năng mới cho ứng dụng Google Translate, được hỗ trợ bởi các mô hình AI Gemini tiên tiến.

Tính năng đầu tiên là dịch thuật trực tiếp các cuộc hội thoại trên cả Android và iOS. Nhờ AI Gemini, ứng dụng có thể dịch lời nói theo thời gian thực, hiển thị bản dịch dưới dạng văn bản và phát ra âm thanh. Công nghệ này có khả năng nhận diện giọng nói, lọc tạp âm và chuyển đổi mượt mà giữa các người nói, giúp người dùng dễ dàng giao tiếp ở những nơi công cộng như sân bay hay quán cà phê. Tính năng này sẽ được triển khai trước tiên tại Mỹ, Ấn Độ và Mexico, hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ.

Ngoài ra, Google Translate còn có chế độ học ngôn ngữ mới, tương tự Duolingo. Dựa trên trình độ và mục tiêu của người dùng, AI sẽ tạo ra các bài kiểm tra thực hành tương tác để luyện nghe và nói. Hiện tại, chế độ này đang ở giai đoạn beta, giới hạn cho một vài cặp ngôn ngữ phổ biến.

4. Phát hiện đột phá: Biến vỏ tôm thành vật liệu hấp thụ CO₂

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sharjah (UAE) đã phát triển một phương pháp đột phá để biến chất thải từ tôm, bao gồm vỏ, đầu và ruột, thành vật liệu carbon hữu ích có khả năng hấp thụ carbon dioxide (CO₂).

Công nghệ mới này giải quyết hai vấn đề môi trường cùng lúc: quản lý chất thải và chống biến đổi khí hậu. Theo các nhà khoa học, việc chế biến tôm, tôm hùm và cua trên toàn cầu tạo ra tới 8 triệu tấn chất thải hàng năm, phần lớn bị đổ vào bãi rác.

Thông qua một quy trình xử lý phức tạp, bao gồm cả nhiệt phân, chất thải tôm được chuyển đổi thành than hoạt tính. Đây là một sản phẩm có hiệu suất cao, có thể sử dụng nhiều lần để hấp thụ CO₂. Ngoài ra, vật liệu này còn có nhiều ứng dụng khác như lọc không khí và nước, thu hồi dung môi và thậm chí trong y tế.

Được đánh giá là một ví dụ điển hình của nền kinh tế tuần hoàn, công nghệ này không chỉ giảm thiểu ô nhiễm mà còn biến một nguồn rác thải thành một tài nguyên có giá trị, đóng góp vào nỗ lực giảm phát thải toàn cầu.

5. Úc phát triển công nghệ ngăn chặn chất béo trong cống ngầm giúp tiết kiệm hàng tỷ USD

Hai nhà nghiên cứu tại trường đại học RMIT thực hiện dự án này. Ảnh: Interest Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT (Úc) đã phát triển một hệ thống xử lý nước thải mới có khả năng ngăn chặn hiện tượng "tảng băng trôi" chất béo (fatbergs) làm tắc nghẽn hệ thống cống ngầm, giúp tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm cho ngành cấp thoát nước toàn cầu.

Hệ thống này được cải tiến từ bẫy mỡ truyền thống, kết hợp với một quy trình xử lý hóa học thông minh. Thay vì chỉ giữ lại các hạt mỡ lớn, công nghệ này sử dụng một chất hóa học phổ biến là phèn chua để kết tụ cả những hạt mỡ nhỏ và nhũ hóa, giúp loại bỏ tới 98% chất béo, dầu mỡ và chất béo (FOG) trong nước thải nhà bếp thương mại.

Theo các nhà khoa học, hệ thống mới có thể dễ dàng lắp đặt vào các bẫy mỡ hiện có, mang lại giải pháp hiệu quả về chi phí. Việc ngăn chặn FOG từ nguồn thải sẽ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng cống rãnh, giảm chi phí bảo trì và tránh tình trạng nước thải tràn ra đường phố và sông ngòi, góp phần bảo vệ môi trường.

