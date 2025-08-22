Tin nóng công nghệ 22/8: Realme hé lộ smartphone pin khủng; Meta ký hợp đồng 10 tỷ USD với Google

1. Realme hé lộ smartphone pin trên 10.000 mAh khiến Apple và Samsung lo lắng

Mẫu điện thoại concept của Realme. Ảnh: Realme

Realme vừa đăng tải một đoạn teaser trên nền tảng X, đánh dấu sự chuẩn bị ra mắt thiết bị với pin có dung lượng vượt ngưỡng 10.000 mAh. Công ty cho biết nhiều chi tiết sẽ được tiết lộ vào ngày 27/8. Trước đó, vào đầu năm nay, Realme từng trình làng phiên bản concept với pin 10.000 mAh, dày chỉ 8,5 mm và nặng khoảng 215 gam, một minh chứng cho nỗ lực tối ưu về công nghệ và thiết kế pin.

Mẫu concept trước đó sử dụng công nghệ silicon-anode giúp tăng mật độ năng lượng mà vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ, đạt mật độ 887 Wh/L. Việc Realme tiến thêm một bước với thiết bị pin lớn hơn được kỳ vọng sẽ thách thức các đối thủ như Apple và Samsung, vốn đang giữ mức dung lượng pin phổ biến chỉ ở khoảng 5.000 mAh.

2. Galaxy Z Fold 7 giúp Samsung thu hẹp khoảng cách thị phần ở Mỹ so với Apple

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: ShutterStock

Sau khi ra mắt Galaxy Z Fold 7, Samsung ghi nhận bước tăng trưởng mạnh tại thị trường Mỹ, với thị phần từ 23% nhảy lên 31%, trong khi Apple giảm từ 56% xuống 49% trong cùng giai đoạn (quý 2/2025). Động lực phía sau là sự ra mắt thành công của dòng máy gập mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đổi mới thiết kế từ phía người dùng.

Samsung tận dụng chiến lược “smart volume”, đa dạng từ mẫu máy phổ thông đến cao cấp như Z Fold 7 và Z Flip 7, giúp họ tăng trưởng đến 38% số lượng máy bán ra, trong khi Apple ghi nhận mức sụt giảm tương ứng 11% với khoảng 13,3 triệu iPhone được bán ra.

3. Meta ký hợp đồng hơn 10 tỷ USD với Google

Ảnh minh họa: Reuters

Meta Platforms vừa ký một thỏa thuận kéo dài sáu năm với Google Cloud, trị giá hơn 10 tỷ USD, theo một nguồn tin tiết lộ với Reuters. Theo đó, Meta sẽ sử dụng các dịch vụ hạ tầng của Google Cloud bao gồm máy chủ, lưu trữ, mạng và nhiều dịch vụ liên quan khác. Đây là thỏa thuận quan trọng thứ hai của Google gần đây, sau hợp tác với OpenAI.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Meta tăng mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI: CEO Mark Zuckerberg từng cho biết công ty dự định chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, và vừa nâng dự báo vốn đầu tư hàng năm lên mức 66–72 tỷ USD. Đồng thời, Meta đang tìm kiếm đối tác để hỗ trợ tài chính cơ sở hạ tầng, bao gồm việc chuyển nhượng tài sản trung tâm dữ liệu trị giá 2 tỷ USD.

4. NVIDIA ngừng sản xuất chip H20 dành cho Trung Quốc

Chip NVIDIA. Ảnh: SCMP

Reuters đưa tin ngày 22/8/2025, NVIDIA đã yêu cầu một số nhà cung ứng như Amkor Technology và Samsung tạm ngừng sản xuất chip AI H20, vốn được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Đây là động thái nhằm đáp lại mối quan ngại từ chính quyền Trung Quốc, từng triệu tập các tập đoàn như Tencent và ByteDance để làm rõ rủi ro an ninh liên quan đến chip này.

NVIDIA khẳng định H20 không phục vụ mục đích quân sự hoặc hạ tầng chính phủ, đồng thời duy trì kiểm soát chuỗi cung ứng theo điều kiện thị trường. Việc tạm ngừng này phản ánh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề công nghệ và an ninh quốc gia.

5. Nghiên cứu mới cho thấy một số ký ức nhất định có thể trôi dạt trong não

Ảnh minh họa: Shutterstock

Một nghiên cứu xuất bản trên Nature bởi các nhà khoa học từ Đại học Northwestern và Đại học Illinois cho thấy trí nhớ không được lưu giữ cố định tại một nhóm tế bào não. Trong thí nghiệm được kiểm soát nghiêm ngặt, chuột được cho chạy trên băng chuyền trong thế giới ảo với mùi hương và âm thanh giống nhau, các tế bào não liên quan đến ký ức địa điểm không hoạt động ổn định mỗi lần. Thay vào đó, mỗi lần lặp lại trải nghiệm đều kích hoạt các nhóm tế bào khác nhau, chỉ khoảng 5–10 % tế bào giữ vai trò "ổn định" trong việc ghi nhớ không gian.

Các tế bào có tính kích thích cao hơn (excitable neurons) ít có xu hướng "trôi" hơn, gợi ý rằng đây có thể là cơ chế giúp não phân biệt các trải nghiệm tương tự theo thời gian, nhờ đó hình thành các ký ức riêng biệt. Ngoài ra, do độ kích thích của tế bào giảm theo tuổi tác, kết quả cũng mở ra hướng nghiên cứu về cách duy trì trí nhớ khi con người già đi.

Theo Reuters, Phone Arena, BGR