EU phạt Google 3,5 tỷ USD, ông Trump nổi giận dọa sẽ có biện pháp đáp trả

Cùng ngày 5/9, Ủy ban châu Âu (EC) ra thông báo phạt Google 2,95 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD), với lý do tập đoàn công nghệ Mỹ này đã lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường công nghệ quảng cáo, gây thiệt hại cho môi trường cạnh tranh.

Phía EU cho rằng Google đã lạm dụng quyền lực trên thị trường quảng cáo trực tuyến, ưu tiên quảng bá dịch vụ của mình, gây tổn hại đến lợi ích của các đối thủ, nhà quảng cáo và các nhà xuất bản trực tuyến, từ đó phá vỡ môi trường cạnh tranh công bằng.

Theo quy định của EU, Google phải nộp giải pháp khắc phục lên EU trong vòng 60 ngày, tức trước đầu tháng 11. Ủy ban châu Âu không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu tái cấu trúc, chia tách mảng công nghệ quảng cáo của Google, nhưng nhấn mạnh rằng “trước tiên sẽ lắng nghe và xem xét đề xuất từ phía công ty”.

Cũng trong ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên nền tảng mạng xã hội “Truth Social” của ông, chỉ trích án phạt của EU đối với Google. Ông gọi động thái này là “cực kỳ không công bằng”, cho rằng châu Âu đang “cướp đoạt dòng tiền” vốn ra phải được dùng để đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, đây chỉ là một trong nhiều khoản phạt và thuế mà châu Âu đã áp đặt đối với Google cùng các tập đoàn công nghệ Mỹ trong những năm gần đây.

Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông sẽ không dung thứ cho những hành vi “mang tính phân biệt đối xử” như vậy, đồng thời cảnh báo nếu châu Âu tiếp tục áp đặt các biện pháp tương tự đối với các đại gia công nghệ Mỹ, ông sẽ buộc phải kích hoạt thủ tục “Điều khoản 301” để hủy bỏ những án phạt “bất công”, bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ.

Trước đó, ngày 3/9, Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do của Pháp (CNIL) cũng đã ra thông báo phạt Google 325 triệu euro, nguyên nhân công ty này “tự ý hiển thị quảng cáo cho người dùng Gmail và sử dụng cookie mà không được họ đồng ý”.

Người phát ngôn của Google phản hồi rằng người dùng luôn có quyền kiểm soát quảng cáo hiển thị trong các sản phẩm của công ty, đồng thời khẳng định Google đang đánh giá quyết định xử phạt của CNIL. Vị này cho biết: “Trong hai năm qua, chúng tôi đã thực hiện cải tiến theo mối quan tâm của CNIL, bao gồm bổ sung tính năng ‘một nút từ chối quảng cáo cá nhân hóa’ khi tạo tài khoản Google, cũng như điều chỉnh cách hiển thị quảng cáo trong Gmail”.