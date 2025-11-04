3 cách giúp iPhone cũ của bạn chạy nhanh hơn

Trước khi nghĩ đến việc thay thế một thiết bị mới, đôi khi chỉ cần một vài cũng có thể giúp chiếc điện thoại "hồi sinh" và hoạt động trơn tru trở lại.

Giống như con người, các thiết bị điện tử cũng dần lão hóa. Việc điện thoại thông minh trở nên ì ạch theo thời gian là điều thường thấy. Dù cho chiếc điện thoại của bạn chưa quá cũ, việc hiệu năng giảm sút, pin chai dần và máy bắt đầu giật lag là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần phải can thiệp.

Trước khi nghĩ đến việc thay thế một thiết bị mới, đôi khi chỉ cần một vài cũng có thể giúp chiếc điện thoại "hồi sinh" và hoạt động trơn tru trở lại. Nguyên nhân phổ biến nhất khiến điện thoại chạy chậm thường là do quá nhiều ứng dụng đang hoạt động, gây áp lực lên bộ xử lý (CPU) và làm pin hao mòn nhanh hơn. Các dấu hiệu dễ nhận thấy là ứng dụng bị treo, trang web tải chậm và việc chuyển đổi giữa các màn hình, ứng dụng không còn mượt mà.

Trước khi bắt tay vào dọn dẹp, bạn nên đảm bảo đã cập nhật phần mềm mới nhất và thực hiện khởi động lại cưỡng bức (hard reset) điện thoại. Sau đó, hãy làm theo ba bước dưới đây để tối ưu hóa hiệu suất thiết bị của mình.

1. Dọn dẹp "kho" lưu trữ của điện thoại

Việc đầu tiên cần làm là rà soát lại và . Một quy tắc vàng là: nếu bạn chưa sử dụng một ứng dụng nào trong vòng 12 tháng qua, khả năng cao là bạn không cần nó. Bạn luôn có thể tải lại ứng dụng đó sau này. Để xóa ứng dụng trên iPhone, bạn chỉ cần nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng, chọn Xóa Ứng dụng (Remove App), sau đó chọn Xóa Ứng dụng (Delete App) để loại bỏ hoàn toàn khỏi thiết bị.

Ngoài ứng dụng, bộ nhớ đầy cũng là một "thủ phạm" khiến điện thoại chậm đi. Hãy dành thời gian xem lại kho ảnh và video của bạn: xóa các bản sao chép (duplicates), ảnh chụp màn hình quên xóa, hoặc các tệp không cần thiết khác. Trên iOS, bạn có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng lưu trữ bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone. Tại đây, hệ thống sẽ đưa ra các đề xuất hữu ích như xem xét các tệp đính kèm lớn hoặc gỡ bỏ các ứng dụng ít dùng.

Đặc biệt, trong ứng dụng Ảnh (Photos), bạn có thể vào mục Album (Collections) Tiện ích (Utilities) Bản sao (Duplicates). Tại đây, bạn có thể chọn Hợp nhất (Merge) để gộp các ảnh trùng lặp lại, chỉ giữ lại tấm ảnh có chất lượng tốt nhất, giúp giải phóng đáng kể dung lượng lưu trữ.

2. Xóa bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm của trình duyệt web thường lưu trữ hình ảnh, tập lệnh (scripts) và dữ liệu tạm thời để giúp tải trang nhanh hơn trong lần truy cập sau. Tuy nhiên, theo thời gian, lượng cache này có thể trở nên quá lớn và gây cản trở, làm giảm hiệu suất hoạt động của điện thoại.

Đối với người dùng Safari trên iPhone, bạn có thể làm sạch bộ nhớ đệm bằng cách vào Cài đặt > Safari và chọn Xóa lịch sử và dữ liệu trang web.

Nếu bạn sử dụng Chrome trên iPhone, quy trình cũng tương tự: mở trình duyệt nhấn vào ba dấu chấm ở góc dưới bên phải chọn Cài đặt (Settings), Quyền riêng tư và bảo mật (Privacy and security), Xóa dữ liệu duyệt web (Delete browsing data).

3. Tắt các ứng dụng chạy ngầm và trang web đã mở

Một điều mà nhiều người dùng không nhận ra là sau khi bạn đóng một ứng dụng, nó không hoàn toàn bị tắt. Thay vào đó, nó vẫn chạy ngầm trong bộ nhớ, sẵn sàng hoạt động lại ngay lập tức. Chính những ứng dụng chạy ngầm này là nguyên nhân chính gây tiêu hao pin và làm chậm điện thoại của bạn.

Để tắt hoàn toàn các ứng dụng đang mở, hãy trở về màn hình chính và vuốt lên khoảng nửa màn hình (trên các mẫu không có nút Home) hoặc nhấn đúp nút Home (trên các mẫu cũ hơn) để xem tất cả các ứng dụng đang mở dưới dạng tab. Bạn sẽ thấy một loạt ứng dụng xếp hàng chờ đợi. Hãy vuốt từng tab lên trên để đóng hoàn toàn từng ứng dụng.

Tương tự, hãy thực hiện việc này với trình duyệt Safari hoặc Chrome. Đảm bảo rằng bạn đóng tất cả các tab trình duyệt từ các phiên duyệt web trước đó. Trên Safari, bạn nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm (hoặc biểu tượng hai hình vuông chồng lên nhau tùy phiên bản) ở dưới cùng bên phải của màn hình và sau đó đóng tất cả các trang đã mở.

Sau khi thực hiện ba bước dọn dẹp đơn giản này, bạn có thể sẽ bất ngờ với tốc độ hoạt động được cải thiện đáng kể của chiếc điện thoại tưởng chừng như đã "hết thời" của mình.

Theo BGR