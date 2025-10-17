Phone 17 màu cam bỗng đổi sang hồng: Hiện tượng tạm thời hay lỗi sản xuất?

Một số người dùng iPhone 17 Pro/Pro Max phiên bản màu cam (Cosmic Orange) gần đây phản ánh rằng máy của họ dường như không giữ nguyên màu như quảng cáo. Theo thời gian, phần khung nhôm hoặc viền máy chuyển sang sắc hồng/đồng nhạt (rose gold).

Chiếc iPhone 17 Pro Max có lớp sơn màu cam chuyển sang màu hồng. Ảnh: Macobserver

Khi Apple ra mắt dòng iPhone 17 Pro/Pro Max, màu cam Cosmic Orange được xem là điểm nhấn táo bạo, khác biệt so với các tông màu trầm vốn thường thấy ở dòng Pro. Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên các diễn đàn người dùng cùng mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh và chia sẻ về việc chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng nhiên xuất hiện sắc hồng hoặc đồng nhạt — dường như một phần nhôm bên ngoài máy bị “phai màu” hoặc biến đổi sắc tố.

Một số trang công nghệ quốc tế như Wccftech, Notebook check cho biết hiện tượng này có thể xuất phát từ lỗi trong quá trình xử lý bề mặt, khiến lớp phủ chống oxy hóa của kim loại không ổn định. Theo các mô tả, chỉ phần khung và viền nhôm bị đổi màu, tạo hiệu ứng hai tông (cam và hồng đan xen), dễ nhận thấy nhất ở mép khung hoặc khu vực quanh các nút bấm. Cộng đồng iFan tại nhiều diễn đàn lớn cũng ghi nhận hàng loạt phản hồi tương tự, đặt câu hỏi: liệu đây là vấn đề riêng lẻ hay mang tính hệ thống?

Một số giả thuyết được người dùng và giới công nghệ đưa ra. Có thể khung nhôm của iPhone 17 đã bị oxy hóa do tiếp xúc lâu ngày với không khí, độ ẩm hoặc mồ hôi tay, khiến lớp bảo vệ anodize bị suy yếu và làm màu sắc thay đổi. Một khả năng khác là hiện tượng phản chiếu ánh sáng - màu “hồng” chỉ xuất hiện khi nhìn trong không gian có ánh sáng ấm, còn khi mang ra ngoài trời, sắc cam lại trở về như cũ, cho thấy đây có thể chỉ là ảo giác thị giác. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng lỗi này chỉ xảy ra với một số lô hàng do sự không đồng nhất trong quy trình sơn phủ hoặc kiểm định chất lượng, dẫn đến việc màu sắc không ổn định giữa các máy.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra thông báo chính thức nào về hiện tượng này. Tuy nhiên, trên các diễn đàn công nghệ nước ngoài, người dùng được khuyến nghị nên quan sát máy dưới ánh sáng tự nhiên để xác định mức độ đổi màu thật sự, tránh sử dụng dung dịch tẩy rửa hoặc chà mạnh lên khung kim loại, đồng thời chụp ảnh ghi nhận nếu nhận thấy sự biến đổi rõ rệt để có căn cứ khi liên hệ bảo hành. Trong trường hợp cần thiết, khách hàng nên mang máy đến trung tâm dịch vụ Apple hoặc đại lý ủy quyền để được kiểm tra và xác minh tình trạng.

Người dùng đăng tải hình ảnh iPhone bị mất màu cam, chuyển thành màu hồng. Ảnh: Facebook

Giới chuyên môn cho rằng nếu đây là lỗi vật liệu hoặc lớp phủ, Apple có thể phải tiến hành chương trình đổi máy hoặc sửa chữa miễn phí cho những thiết bị bị ảnh hưởng. Dù mới chỉ ghi nhận ở một nhóm nhỏ người dùng, hiện tượng này vẫn khiến cộng đồng iFan lo lắng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng.

Từ một lựa chọn màu sắc táo bạo, màu cam Cosmic Orange giờ đây bất ngờ trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về độ bền và chất lượng hoàn thiện của iPhone 17. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy Apple đang gặp vấn đề trong khâu xử lý vật liệu? Câu trả lời cuối cùng vẫn đang được người dùng chờ đợi từ chính “Táo khuyết”.