Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Đề xuất cấm cả doanh nghiệp bỏ cọc tham gia đấu giá đất, nâng tiền đặt trước lên 50%

Lệ Chi
Lệ Chi
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng quy định chỉ cấm cá nhân bỏ cọc là chưa đủ sức răn đe, khi thực tế phần lớn vi phạm đến từ doanh nghiệp. Do đó, đơn vị kiến nghị mở rộng lệnh cấm sang tổ chức, nâng mức tiền đặt trước lên tối đa 50%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng thực tế nhiều tổ chức kinh tế tham gia đấu giá, trúng rồi bỏ cọc hoặc chậm nộp tiền, nhưng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ mới chỉ cấm cá nhân trong trường hợp giao đất ở.

"Nếu chỉ cấm cá nhân sẽ không bao quát hết thực tiễn, bởi các doanh nghiệp mới là nhóm tham gia nhiều và có tác động lớn đến thị trường"", HoREA nêu.

Do đó, Hiệp hội đề xuất mở rộng lệnh cấm đối với cả cá nhân và tổ chức, áp dụng cho mọi trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất, với hai hành vi vi phạm gồm bỏ cọc và không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Theo HoREA, chế tài này tạo sức răn đe rõ rệt, vì doanh nghiệp nhỏ có thể lập pháp nhân mới để tiếp tục tham gia, còn các doanh nghiệp lớn sẽ dè chừng nguy cơ bị cấm, từ đó hạn chế tình trạng thao túng đấu giá.

HoREA cũng cho rằng mức bồi thường khi bỏ cọc theo dự thảo hiện còn quá thấp, vì phần lớn cuộc đấu giá do đơn vị công lập thực hiện theo khung phí Nhà nước, nên "không đủ sức răn đe".

Hiệp hội kiến nghị bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đồng thời sửa đổi Nghị định 82/2020 để xác định rõ hành vi bỏ cọc là vi phạm.

HoREA cũng ủng hộ đề xuất nâng mức tiền đặt trước lên tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm, thay cho mức 10-20% hiện nay, nhằm sàng lọc nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính và ngăn người tham gia chỉ để đẩy giá rồi rút lui.

Trước đó, Bộ Tư pháp cũng đề xuất người bỏ cọc phải bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh và bị cấm tham gia đấu giá từ 2 đến 5 năm; trường hợp trúng đấu giá nhưng không nộp tiền đúng hạn bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp trả giá cao bất thường, bị cho là cấu kết thao túng giá rồi bỏ cọc, gây méo mó thị trường và thất thu ngân sách, trong khi chế tài hiện nay chưa đủ mạnh.

Từ khoá:

Bỏ cọc đấu giá đất Cấm doanh nghiệp bỏ cọc tham gia đấu giá đất Đấu giá đất

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 2/11

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.345 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Coteccons hoàn thành 42% kế hoạch lợi nhuận năm sau 1 quý

Coteccons báo lãi kỷ lục, hệ số nợ cao

Quý I năm tài chính 2026, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) ghi nhận mức lãi sau thuế cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, đạt 295 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dự án Verosa Park nằm tại TP.HCM của Khang Điền

"Bệnh" âm dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền

Liên tục từ năm 2021 đến nay, dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) luôn trong tình trạng âm nặng, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hệ quả là công ty lệ thuộc vào dòng tiền đi vay và phải chịu chi phí lãi vay rất lớn.

Dự án Akari City tại đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM của Nam Long

Ẩn số lợi nhuận của Nam Long

Nam Long (HoSE: NLG) có 9 tháng kinh doanh khá thành công khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhưng so với mục tiêu đề ra, công ty mới đi được nửa đoạn đường. Liệu trong quý IV, Nam Long có thể “bùng nổ”?

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng SJC hôm nay 30/10 giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.600.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm 29/10.