Bé trai 5 tuổi rách bao quy đầu vì bàn đạp máy tập ngoài trời

Chỉ một cú va chạm trong vài giây, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu dài hơn 2 cm, chảy nhiều máu và phải phẫu thuật cấp cứu.

Bé trai 5 tuổi rách bao quy đầu đã được phẫu thuật kịp thời. Ảnh: Thanh Xuân.

Một bé trai 5 tuổi vừa được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu sau tai nạn xảy ra tại khu vực tập thể dục ngoài trời. Trong lúc mẹ tập máy đi bộ trên không, bé chơi gần đó rồi chạy lại phía sau mẹ và vô tình bước vào vùng chuyển động của bàn đạp.

Chỉ trong vài giây, bàn đạp máy tập va trực tiếp vào vùng sinh dục khiến bé bị rách da bao quy đầu dài hơn 2 cm, chảy khá nhiều máu. Gia đình hoảng hốt đưa trẻ đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Trao đổi với VietTimes về ca bệnh này, ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh, Khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học Bệnh viện E, cho biết khi nhập viện, vết thương của trẻ vẫn đang chảy nhiều máu. Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tổn thương, sau đó phẫu thuật để kiểm tra mức độ tổn thương, làm sạch vết thương, cầm máu và khâu phục hồi.

Theo bác sĩ, nguy cơ của những thiết bị thể dục ngoài trời không chỉ nằm ở bản thân chiếc máy mà còn ở khoảng không gian xung quanh khi các bộ phận đang chuyển động.

Những máy có bàn đạp, tay đòn chuyển động qua lại có thể tạo ra một “vùng nguy hiểm” mà trẻ nhỏ rất dễ bước vào.

Đáng nói, trẻ 4-5 tuổi chưa có khả năng nhận biết và đánh giá nguy hiểm đầy đủ. Các bộ phận chuyển động của máy lại dễ thu hút sự tò mò, khiến trẻ có thể chạy đến từ phía sau hoặc bên cạnh mà không nhận ra mình đang đứng trong quỹ đạo của máy.

Vì vậy, khi đưa trẻ đến công viên hoặc khu vực có máy tập công cộng, cha mẹ không nên chỉ nhắc con “không được nghịch máy”. Điều quan trọng hơn là phải chỉ cho trẻ biết đứng ở đâu mới an toàn, đồng thời giữ trẻ tránh xa vùng chuyển động của thiết bị.

Bé bị thương vùng kín, cha mẹ nên làm gì?

Chảy máu ở vùng kín luôn khiến cha mẹ hoảng sợ. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của chấn thương không thể chỉ đánh giá bằng lượng máu nhìn thấy bên ngoài.

Theo bác sĩ, tùy vị trí và mức độ tổn thương, chấn thương vùng kín có thể liên quan đến da, bao quy đầu, dương vật, niệu đạo, bìu hoặc tinh hoàn. Một số tổn thương sâu có thể không biểu hiện đầy đủ ngay từ bên ngoài.

Đặc biệt, nếu trẻ bị va đập trực tiếp vào vùng bìu, cần lưu ý khả năng tổn thương tinh hoàn. Việc phát hiện và xử trí muộn trong những trường hợp tổn thương sâu có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh dục, sinh sản về sau.

Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm nếu vết thương rộng hoặc chảy máu kéo dài; dương vật, bìu sưng nhanh; trẻ đau nhiều; khó hoặc không thể đi tiểu; đau khi đi tiểu hoặc tiểu ra máu.

Điều đầu tiên là cha mẹ cần bình tĩnh, để trẻ nằm hoặc ngồi yên và kiểm tra vị trí tổn thương.

Nếu vết thương đang chảy máu, có thể dùng gạc sạch hoặc khăn sạch ép nhẹ trực tiếp lên vị trí chảy máu trong vài phút. Không nên liên tục nhấc gạc lên xem máu đã ngừng hay chưa, bởi động tác này có thể làm bong cục máu đông vừa hình thành và khiến vết thương chảy máu trở lại.

Cha mẹ cũng không nên tự ý đổ các loại dung dịch, thuốc hoặc chất không rõ thành phần lên vết thương.

Sau sơ cứu ban đầu, nếu vết thương rách rõ, chảy máu nhiều hoặc trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Tai nạn ở trẻ nhỏ đôi khi chỉ diễn ra trong vài giây. Một chiếc máy tập tưởng như vô hại cũng có thể trở thành nguồn nguy hiểm nếu trẻ đứng vào đúng quỹ đạo chuyển động.

Cho trẻ vận động ngoài trời là điều cần thiết, nhưng cần có sự quan sát của người lớn.