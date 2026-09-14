Nhiều người nhập viện do sốt xuất huyết, bác sĩ cảnh báo sai lầm thường gặp

Nhiều ca sốt xuất huyết nặng nhập viện. Ảnh: Minh Thanh

Có người khởi bệnh sau khi trở về từ nơi đang có nhiều ca bệnh, có người mắc bệnh ngay trong cộng đồng. Đáng chú ý, một bệnh nhân đang điều trị ung thư mắc thêm sốt xuất huyết, khiến việc theo dõi và điều trị phức tạp hơn.

Chị L.T.T., 49 tuổi, ở Hà Nội, bắt đầu sốt cao tới 39°C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều sau khi trở về từ chuyến công tác 4 ngày tại TP.HCM.

Ngày thứ 3 của bệnh, chị nhập Khoa Virus - Ký sinh trùng trong tình trạng da, niêm mạc xung huyết, sốt cao, đau mỏi và mệt nhiều. Xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu chỉ còn 45 G/L.

Một trường hợp khác là chị P.T.H., 37 tuổi, làm nội trợ. Ban đầu, chị chỉ thấy sốt nóng và đau đầu vào buổi sáng nên nghĩ mình bị cảm thông thường. Chị tự mua thuốc hạ sốt uống nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến chiều cùng ngày, chị đau đầu dữ dội, sốt trên 38°C, mệt mỏi, khó chịu và xuất hiện chảy máu chân răng. Ngay ngày thứ 2 của bệnh, chị đến bệnh viện và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Câu chuyện của bà N.T.M., 58 tuổi, lại cho thấy nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong môi trường sinh hoạt quen thuộc.

Bà sang chăm sóc gia đình con gái, cách nhà chỉ khoảng 500m. Tại đây, trước đó đã có 3 người mắc sốt xuất huyết.

Điều đáng lưu ý là bà M. đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Khi mắc thêm sốt xuất huyết Dengue, bà sốt cao 39–40°C, đau rát họng, ho có đờm, da xung huyết. Việc đánh giá tình trạng bệnh vì thế trở nên phức tạp hơn do bệnh nhân đồng thời phải điều trị một bệnh lý nặng.

May mắn, bà được nhập viện ngay từ giai đoạn đầu. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, tiểu cầu dần tăng trở lại. Dù tốc độ hồi phục còn chậm, bà đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Một cơn sốt tưởng nhẹ có thể thay đổi rất nhanh

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, một sai lầm thường gặp là người bệnh tự mua thuốc khi mới xuất hiện sốt, đau đầu vì nghĩ chỉ bị cảm cúm thông thường.

Bởi sốt xuất huyết có những biểu hiện ban đầu khá giống nhiều bệnh nhiễm virus khác như sốt, đau đầu, đau mỏi người, mệt mỏi, ho hoặc đau rát họng, nên càng dễ chủ quan.

Trong khi đó, diễn biến của sốt xuất huyết không phải lúc nào cũng phản ánh đúng mức độ nguy hiểm ở những ngày đầu. Bệnh có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm khu giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu, xuất huyết và sốc.

Đặc biệt, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc dùng thuốc hạ sốt cũng cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Trường hợp bà M. cho thấy chỉ một khu vực rất gần nhà, nơi đang có nhiều người mắc bệnh, có thể là môi trường làm gia tăng nguy cơ mắc nếu không có biện pháp phòng muỗi đốt.

Người có bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ càng cần được lưu ý khi xuất hiện sốt. Với những trường hợp này, việc đánh giá triệu chứng và diễn biến bệnh cần được thực hiện sớm, bởi bệnh nền hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt có thể khiến việc theo dõi, chẩn đoán và xử trí sốt xuất huyết khó khăn hơn.

Khi đột ngột sốt cao, nhất là khi kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ói…, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn. Không nên tự chẩn đoán, tự điều trị hoặc sử dụng thuốc không phù hợp.

Phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng. Người dân cần loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước, lật úp hoặc đậy kín dụng cụ chứa nước khi không sử dụng, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; đồng thời mặc quần áo dài tay, ngủ màn cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp.

Bên cạnh các biện pháp này, người dân nên chủ động trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vaccin phòng sốt xuất huyết, căn cứ độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khuyến cáo hiện hành.