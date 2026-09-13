Khởi tố cựu chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT

Công an đã khởi tố bị can đối với cựu Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC, mã chứng khoán TBD) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Theo EEMC, công ty đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Công bố bất thường của EEMC. Ảnh: VT.

EEMC cam kết những nội dung trên là đúng sự thật, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

Ông Đặng Phan Tường hiện là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC). Ông có nhiều năm công tác trong ngành điện, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) từ ngày 1/9/2011 đến ngày 1/9/2020.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại EVNNPT, ông Tường nghỉ chế độ trước tuổi. EVNNPT là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phụ trách đầu tư phát triển và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.