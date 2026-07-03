Đà Nẵng chưa thể đấu giá thành công khu đất Chi Lăng

Dù đã giảm hơn 156 tỷ đồng, phiên đấu giá lần 2 khu đất Sân vận động Chi Lăng vẫn không có người mua. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu giá lần 3.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng vừa cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục tổ chức phiên đấu giá lần thứ 3 đối với quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu) do phiên đấu giá lần 2 không thành. Mức giá khởi điểm cho phiên đấu giá lần 3 sẽ được thẩm định lại trước khi công bố.

Trước đó, trong phiên thứ 2, giá khởi điểm được điều chỉnh giảm còn hơn 9.550 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 156 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng của phiên đấu giá đầu tiên vào tháng 4/2026, nhưng vẫn không tìm được người trúng đấu giá.

Khu đất Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm ở vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng. Năm 2010, Sân vận động Chi Lăng được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc đó do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT) để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ cao tầng. Sau khi giao đất, khu vực này được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp vay vốn ngân hàng.

Thông tin đấu giá không thành công được công khai trên trang đấu giá. Ảnh chụp màn hình.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, Sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ đại án và 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 14 thửa đất này trở thành đối tượng thi hành một phần bản án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1).

Bản án buộc ông Phạm Công Danh cùng Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và các công ty liên quan bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được 408 triệu đồng án phí và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn lại phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi phát sinh).

Việc đấu giá khu đất nhằm thu hồi nợ cho ngân hàng nhưng liên tục không thành công nên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị cho phiên đấu giá lần thứ 3 trong thời gian tới.