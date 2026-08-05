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ACV đã rót vào sân bay Long Thành bao nhiêu tiền?

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 và liên tục "bơm" thêm vốn vào dự án này qua các năm. 

Liên tục đổ tiền vào sân bay Long Thành

Tính đến cuối quý II/2026, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) rót hơn 39.469 tỷ đồng vào xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, tăng 5.243 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chỉ riêng quý II tăng thêm 4.467 tỷ đồng.

ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

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Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Trong nhiều năm trở lại đây, khoản tiền rót vào sân bay Long Thành của ACV đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hạng mục xây dựng. Tính đến cuối tháng 6/2026, dự án này chiếm 94% chi phí xây dựng dở dang của công ty (41.988 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau chỉ tiêu tốn hơn 530 tỷ đồng, xây dựng nhà ga hàng hóa - CHKQT Cát Bi với hơn 430 tỷ đồng, xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHKQT Cát Bi gần 190 tỷ đồng.

Trong khi hạng mục mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay - CHKQT Vinh không còn ghi nhận đầu tư đến cuối tháng 6. Trong khi, khoản cải tạo đường hạ cất cánh CHK Buôn Ma Thuột được giữ nguyên.

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Ôm “núi tiền” gửi ngân hàng

Quay trở lại với tình hình kinh doanh ACV, trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận hơn 6.324 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt hơn 3.358 tỷ đồng, tăng 29% so với quý II/2025.

Sở dĩ, ACV có lợi nhuận tăng vọt nhờ chi phí tài chính từ 738 tỷ đồng cùng kỳ chuyển sang âm 42 tỷ đồng do không còn phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá gần 708 tỷ đồng và được hoàn nhập 60 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ACV đạt hơn 13.164 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 8.299 tỷ đồng và lãi sau thuế 6.704 tỷ đồng, cùng tăng 17% so với nửa đầu năm 2025.

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Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của ACV đạt 93.954 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.045 tỷ đồng.

ACV có hơn 10.790 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, giảm gần 4.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm (14.745 tỷ đồng).

Cụ thể, doanh nghiệp có gần 5.900 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng như BIDV (2.859 tỷ đồng), Vietcombank (1.450 tỷ đồng), VietinBank (1.359 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, ACV còn có lượng lớn tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tại BIDV và Vietcombank.

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Nhờ nắm trong tay “núi tiền”, trong 6 tháng đầu năm nay, ACV thu về hơn 63 tỷ đồng. Song, con số này vẫn thấp hơn nửa đầu năm 2025 với hơn 350 tỷ đồng.

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Từ khóa:

#Sân bay Long Thành #ACV #cảng hàng không quốc tế long thành #long thành

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