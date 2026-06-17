Sau tinh gọn bộ máy, báo chí cần nâng cao năng lực tự chủ

Sáng 17/6, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026.

Đây là chuỗi hoạt động chính trị - nghề nghiệp quy mô quốc gia, diễn ra trong bối cảnh toàn ngành báo chí đang đẩy mạnh xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030.

Với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", Hội Báo toàn quốc 2026 có sự tham gia của 66 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo, với 87 gian trưng bày. Không gian triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, đồng thời phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX. Năm nay, Hội đồng Giải lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích ở 13 loại giải.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết số lượng tác phẩm tham dự năm nay vẫn duy trì ở mức cao dù năm 2025 có nhiều biến động. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh sâu sắc các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của nhà báo.

"Nhiều tác phẩm điều tra được thực hiện trong thời gian dài, có những nhà báo bám địa bàn vùng sâu, vùng xa hàng năm trời để thu thập tư liệu. Đặc biệt, phương thức thể hiện ngày càng hiện đại, nhiều tác phẩm đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kết hợp đa loại hình báo chí trong cùng một sản phẩm", ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-20/6 với 11 phiên thảo luận, trong đó có 9 phiên chuyên đề tập trung vào các vấn đề nóng của báo chí hiện nay như phát triển kinh tế báo chí, bản quyền trong kỷ nguyên AI, bảo vệ giá trị nghề báo, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái số, sắp xếp cơ quan báo chí, góc nhìn người trong cuộc và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, các chủ đề được lựa chọn đều bám sát nhu cầu thực tiễn của các cơ quan báo chí, đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, vì vậy yếu tố trung thành với sự nghiệp cách mạng và cội nguồn của nền báo chí cách mạng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa diễn ra ngày càng quyết liệt, yêu cầu về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và tính định hướng của báo chí càng trở nên quan trọng.

Về định hướng phát triển báo chí, ông Lợi cho biết việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là yêu cầu chung của toàn hệ thống. Các cơ quan báo chí không chỉ thực hiện sắp xếp theo chủ trương chung mà còn phải tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, định hướng lâu dài là tăng cường tự chủ đối với các cơ quan báo chí. Hiện nay có ba mô hình gồm cơ quan báo chí tự chủ hoàn toàn, tự chủ một phần và cơ quan báo chí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Tự chủ là xu hướng tất yếu nhưng cần được thực hiện từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan báo chí, cả về tài chính, nhân lực.

Một điểm mới của Diễn đàn năm nay là sự tham gia chủ trì các phiên thảo luận của nhiều cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo TP Hải Phòng nhằm phát huy nguồn lực chuyên gia và kinh nghiệm thực tiễn từ các tòa soạn lớn.

Bên cạnh đó, Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026 sẽ có sự tham gia của các nhà báo đến từ Lào, Thái Lan và Campuchia, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và tình hữu nghị giữa báo chí Việt Nam với các nước trong khu vực.

Hội Báo toàn quốc 2026 sẽ khai mạc chiều 19/6 và bế mạc ngày 21/6 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng. Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX sẽ diễn ra vào tối 21/6 tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.