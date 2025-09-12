Đan Mạch chi 9 tỷ USD mua hệ thống phòng không giữa lúc căng thẳng với Nga gia tăng

Đan Mạch chi 9,1 tỷ USD mua 8 hệ thống phòng không châu Âu, thương vụ vũ khí lớn nhất lịch sử, trong bối cảnh an ninh khu vực đang căng thẳng.

Đan Mạch sẽ chi 58 tỷ crown (tương đương 9,11 tỷ USD) để mua các hệ thống phòng không do châu Âu sản xuất, đánh dấu thương vụ vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen cho biết hôm 12/9, trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng thách thức.

Thủ tướng Mette Frederiksen từ tháng 2 đã chỉ đạo quân đội “mua, mua và mua” trang thiết bị nhằm chuẩn bị cho kịch bản Nga có thể gia tăng các hành động gây hấn tại châu Âu.

Theo kế hoạch, Đan Mạch sẽ mua tám hệ thống phòng không, bao gồm nền tảng tầm xa SAMP/T do Eurosam – liên doanh giữa MBDA Pháp, MBDA Italy và Thales – sản xuất, cùng các hệ thống tầm trung do Na Uy, Đức hoặc Pháp chế tạo.

“Không còn nghi ngờ gì, tình hình an ninh đang bị đe dọa”, Bộ trưởng Poulsen phát biểu trước báo giới. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã thấy Nga xâm phạm không phận Ba Lan bằng nhiều UAV…Đây là lời nhắc nhở với tất cả chúng ta về tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh chiến đấu”.

Hôm thứ Tư, Ba Lan đã bắn hạ các UAV nghi là của Nga khi chúng xâm nhập không phận nước này, với sự hỗ trợ từ máy bay của đồng minh NATO. Đây là lần đầu tiên một thành viên liên minh quân sự phương Tây được biết đã nổ súng trong chiến tranh Nga – Ukraine.

Theo ông Per Pugholm Olsen, người đứng đầu Cơ quan mua sắm và hậu cần quốc phòng Đan Mạch, các hệ thống phòng không châu Âu có thể được bàn giao nhanh hơn và rẻ hơn so với hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ.