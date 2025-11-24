Đại học Y Hà Nội đề xuất xây dựng tổ hợp y khoa 32 ha ở miền Bắc để làm gì?

Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) đề xuất mở rộng cơ sở Hoàng Mai của BV ĐHYHN lên gần 7 ha và xây dựng tổ hợp viện – trường 32 ha tại Bắc Ninh.

Hình thành Trung tâm y khoa lớn ở miền Bắc

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ( ĐHYHN) đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với kế hoạch mở rộng quy mô, nâng trình độ chuyên môn và kiến thiết hệ sinh thái viện – trường – viện nghiên cứu vừa được lãnh đạo Trường ĐHYHN báo cáo Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Đây không chỉ là chiến lược phát triển nội bộ, mà là bước đi lớn của một trung tâm y khoa hàng đầu nhằm giải quyết bài toán quá tải của Hà Nội, đồng thời tạo trụ cột mới cho y tế miền Bắc trong thời gian tới.

BV ĐHYHN tạo dựng thương hiệu với nhiều chuyên gia giỏi

Một trọng tâm trong chiến lược phát triển của Trường ĐHYHN là mở rộng BV ĐHYHN cơ sở Hoàng Mai (Hà Nội) thành một quần thể y học hiện đại, đồng thời xây dựng tổ hợp 32 ha tại Bắc Ninh. Hai dự án này được xem là đòn bẩy để tạo ra một trung tâm khám, chữa bệnh - đào tạo và nghiên cứu quy mô lớn.

Cơ sở Hoàng Mai có diện tích 3,5 ha vốn là BV Điều trị Covid-19, nay thuộc BV ĐHYHN. Trường ĐHYHN đã đề xuất bổ sung quy hoạch để xây dựng nơi đây thành một cơ sở thực hành - BV hiện đại, đa khoa chuyên khoa sâu, đồng thời có chức năng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Khi hoàn thiện, cơ sở Hoàng Mai sẽ trở thành một hệ sinh thái lâm sàng – đào tạo – nghiên cứu liên thông tại nội đô Hà Nội, tạo bước nhảy vọt về năng lực tiếp nhận bệnh nhân và chất lượng đào tạo thực hành.

Điểm đáng chú ý trong đề xuất là kiến nghị tiếp nhận thêm 3,6 ha đất y tế liền kề, nâng tổng diện tích lên gần 7 ha, nhằm xây dựng khối khám và điều trị kỹ thuật cao quy mô lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ y tế, AI, phần mềm và sinh học, cùng khu thực hành – đào tạo chuẩn quốc tế của trường.

Song song với cơ sở Hoàng Mai, dự án Bắc Ninh rộng 32 ha (ở phường Võ Cường) được Trường ĐHYHN đề xuất xây dựng một tổ hợp bao gồm trường - BV và viện nghiên cứu – chuyển giao công nghệ y học.

Đặc biệt ở đây sẽ xây dựng BV đa khoa 1.000 giường vận hành theo mô hình BV thông minh; viện dưỡng lão đáp ứng nhu cầu chăm sóc dài hạn của dân số già hóa; cùng với đó là viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y học với các nhóm nghiên cứu về thuốc, thiết bị, phần mềm và công nghệ sinh học ứng dụng.

Chia sẻ với VietTimes, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHYHN, cho biết khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những cơ sở y học lớn nhất phía Bắc với khả năng tiếp nhận lượng bệnh nhân và học viên vượt trội.

Với hai dự án trên, Trường ĐHYHN dự kiến nâng năng lực đào tạo lên 15.000 - 20.000 sinh viên và học viên mỗi năm, đồng thời, tăng khả năng khám, chữa bệnh lên 10.000 đến 15.000 lượt/ngày. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc giảm tải cho hệ thống y tế Hà Nội và khu vực.

BV ĐHYHN được đánh giá cao cả về chuyên môn và thái độ phục vụ

BV chạm ngưỡng công suất tối đa

Những đề xuất mở rộng này được dựa trên nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ của BV ĐHYHN trong những năm gần đây.

Theo GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, BV ĐHYHN hiện là một trong những trung tâm y khoa hàng đầu cả nước, nơi hội tụ các kỹ thuật cao từ tim mạch, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh đến ung bướu và can thiệp mạch.

Tốc độ tăng trưởng bệnh nhân phản ánh rõ sức hút và năng lực chuyên môn của BV. Năm 2023, BV tiếp nhận 63.281 lượt điều trị nội trú, con số này tăng vọt lên 89.850 lượt trong năm 2024 (khoảng 42%). Hoạt động ngoại trú cũng bùng nổ với 1.401.010 lượt khám năm 2024, tăng gần 30% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng cho thấy BV đã chạm ngưỡng công suất tối đa, trong khi nhu cầu của người dân tiếp tục tăng cao.

Trong đào tạo, BV giữ vai trò trung tâm thực hành trọng điểm của Trường ĐHYHN. Năm 2024, BV tiếp nhận hơn 1.293 sinh viên thực tập và hơn 1.350 học viên sau đại học, duy trì quy mô đào tạo lớn nhất trong hệ thống BV – trường của cả nước.

Tuy nhiên, hạ tầng hiện tại không còn đủ đáp ứng, đặc biệt trong bối cảnh nhà trường đang chuyển mạnh sang mô hình đào tạo tích hợp, gắn thực hành lâm sàng với nghiên cứu và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, cơ sở ở Tôn Thất Tùng đã tập trung phát triển kỹ thuật cao trong các lĩnh vực tim mạch, nội khoa và thần kinh – đột quỵ. Hoàng Mai được định hướng trở thành trung tâm ngoại khoa và ung bướu hiện đại, hội tụ đầy đủ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và các kỹ thuật can thiệp. Phòng khám đa khoa tại Cầu Giấy đóng vai trò tuyến đầu, phân luồng bệnh nhân và giảm áp lực cho các trung tâm kỹ thuật cao.

Với mô hình này, BV có nền tảng tốt để phát triển thành hệ thống quy mô lớn thay vì hoạt động phân lẻ như trước.

Là BV tiên phong trong chuyển đổi số, hiện năng lực nghiên cứu và chuyển đổi số của BV cũng đang phát triển nhanh. Bệnh án điện tử, hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện, hồ sơ sức khỏe điện tử và tự động hóa xét nghiệm đang được triển khai rộng rãi. Các nhóm nghiên cứu hợp tác quốc tế mạnh mẽ, giúp bệnh viện ghi dấu trên bản đồ khoa học y học của khu vực.

Những yếu tố này tạo thành điểm tựa để BV ĐHYHN bước vào giai đoạn phát triển quy mô lớn, định hình trung tâm y khoa hiện đại của miền Bắc trong thập kỷ tới.