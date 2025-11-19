Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với Trường ĐHYHN, gợi mở nhiều cơ hội phát triển lớn

Chiều 19/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với Trường ĐHYHN, ghi nhận những đóng góp nổi bật của trường cho ngành y tế và định hướng nhiều cơ hội chính sách lớn từ các nghị quyết quan trọng, mở ra bước phát triển mới cho trường.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long gợi mở hướng phát triển cho Trường ĐHYHN

Nhiều cơ hội thụ hưởng chính sách lớn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Trường ĐHYHN là ngôi trường danh tiếng, lâu đời nhất và luôn giữ vai trò đầu tàu trong đào tạo nhân lực y khoa. Ông đánh giá cao sự phát triển của trường, đồng thời nhấn mạnh bối cảnh chính sách thuận lợi cho những bước đi đột phá.

Theo Phó Thủ tướng, nếu Trường ĐHYHN tập trung nghiên cứu phát triển thuốc, vắc xin, các sản phẩm OCOP của ngành dược và y học cổ truyền thì có thể thụ hưởng “cả bầu trời chính sách” từ Nghị quyết 57 về KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hợp tác quốc tế và công bố khoa học mạnh mẽ sẽ giúp trường hưởng lợi từ Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế.

Các hoạt động giáo dục và y tế của trường cũng nằm trong phạm vi ưu tiên của Nghị quyết 71 và 72. Nếu tăng cường hợp tác với hệ thống y tế tư nhân, trường còn có thể tận dụng các chính sách từ Nghị quyết 68.

Phó Thủ tướng lưu ý điều quan trọng nhất là sự chủ động của trường trong triển khai các cơ hội này. Ông đề nghị Trường ĐHYHN xác định rõ trọng tâm đầu tư khi triển khai Đề án phát triển thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, nhóm hàng đầu châu Á. Trường cần huy động đa dạng nguồn lực, đẩy mạnh mô hình gắn kết đào tạo – nghiên cứu – khám chữa bệnh và chú trọng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, tăng hiệu quả chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cam kết sẽ tạo điều kiện để trường ĐHYHN phát triển

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định Bộ đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp bền bỉ của Trường ĐHYHN trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng nâng cao uy tín ngành y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để trường triển khai hiệu quả Đề án 714, tháo gỡ khó khăn kịp thời, đảm bảo mục tiêu chiến lược của toàn ngành.

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu lọt Top 100 châu Á

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHYHN, khẳng định nhà trường nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường kiên định mục tiêu vào Top 100 châu Á theo Quyết định 714, với chiến lược xây dựng mô hình cụm y tế sức khỏe gồm bệnh viện chuyên sâu, trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trường tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển Trung tâm Quốc gia nghiên cứu, đào tạo và điều trị nghiện và hệ quả sức khỏe; đồng thời xây dựng đề án thu hút nhân lực chất lượng cao, kiến nghị cơ chế visa thông thoáng cho chuyên gia quốc tế.

Trường cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác công – tư và kiểm định chất lượng đào tạo để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 59, 66, 68, 71 và 72.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương: Trường sẵn sàng tham mưu cho Bộ Y tế và Chính phủ các vấn đề sức khỏe

PGS Hương nhấn mạnh Trường ĐHYHN sẵn sàng tham mưu chiến lược cho Bộ Y tế và Chính phủ về các vấn đề sức khỏe liên quan đến già hóa dân số và an ninh y tế toàn cầu. Trường mong muốn được giao cơ chế thí điểm để đóng vai trò đầu mối nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực, tiên phong triển khai Nghị quyết 72, khẳng định vị thế dẫn dắt trong phát triển ngành y tế Việt Nam.

Khẳng định vị thế đầu ngành y khoa

Trước đó, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, đã báo cáo với Phó Thủ tướng về những thành tựu nổi bật của Trường ĐHYHN: Trường luôn dẫn đầu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, là cái nôi của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ngành Y. Trường nằm trong top 10 cơ sở có công bố quốc tế nhiều nhất và đứng vị trí số 1 về chỉ số trích dẫn trung bình.

Các lĩnh vực mũi nhọn như y sinh học phân tử, công nghệ gen protein, công nghệ tế bào trị liệu đạt nhiều thành tựu, góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mô hình Viện – Trường tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, với 114 cơ sở thực hành ký kết hợp tác toàn diện và nhiều chương trình nghiên cứu, đào tạo với các tổ chức quốc tế.

GS Nguyễn Hữu Tú báo cáo kết quả chính của Trường ĐHYHN

Những năm gần đây, trường tăng quy mô đào tạo từ 11.700 lên 16.000 sinh viên, học viên. ĐHYHN được Times Higher Education xếp hạng trong nhóm 801–1.200 thế giới và top 501–600 về lĩnh vực sức khỏe. Số công bố khoa học quốc tế của trường tăng gấp đôi, đạt hơn 500 bài mỗi năm.

Bệnh viện ĐHYHN – bệnh viện thực hành của trường – sau hơn 15 năm phát triển đã trở thành cơ sở khám chữa bệnh có đầy đủ chuyên khoa, hơn 1.000 giường, đóng góp đáng kể cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Trường cũng triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính nhóm hai; đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ, giúp nguồn thu từ KH&CN tăng trên 50%.

GS Tú đề xuất Chính phủ ưu tiên bố trí vốn cho các đề án thành phần thuộc Quyết định 714; thể chế hóa các cơ chế đặc thù, giao quyền tự chủ sâu hơn, nhất là về tài chính.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc mừng các thầy cô Trường ĐHYHN

Trường cũng kiến nghị ban hành quy định cấp kinh phí đào tạo bác sĩ nội trú; điều chỉnh chính sách cấp bù học phí đối với 6 chuyên ngành đặc thù (Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Y pháp, Lao, Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu) trong bối cảnh các cơ sở đã tự chủ tài chính.