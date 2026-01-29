Trường Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 2 bệnh viện Trung ương

Hội nghị chuyển giao Bệnh viện (BV) 71 Trung ương và BV Điều dưỡng, phục hồi chức năng Trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) diễn ra sáng nay, 29/1, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trường ĐHYHN có trách nhiệm tiếp nhận và sắp xếp, cơ cấu lại hai BV theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, đẩy mạnh cơ chế tự chủ. Hai BV này có quy mô hơn 1.000 giường bệnh, đều có bề dày hoạt động trong lĩnh vực điều trị bệnh phổi và phục hồi chức năng, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới chuyên khoa y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc chuyển giao hai BV là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về sắp xếp, đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế đang tiếp tục đẩy mạnh lộ trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc, trong đó có việc điều chuyển, sắp xếp lại một số BV để phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ và mô hình quản lý mới.

Theo định hướng chung, mô hình BV đại học sẽ giúp gắn kết chặt chẽ giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với lợi thế là một cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước, Trường ĐHYHN được kỳ vọng tạo cú hích nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật cho hai BV, từng bước xây dựng các trung tâm điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Lễ bàn giao 2 BV về Đại học Y Hà Nội

Giữ thế mạnh chuyên khoa, hướng tới mô hình bệnh viện đại học

Bên lề hội nghị, trả lời câu hỏi của VietTimes về định hướng phát triển 2 BV sau khi sáp nhập, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, cho biết trước mắt trường tiếp nhận nguyên trạng hai BV, đồng thời khẩn trương xây dựng đề án định hình mô hình tổ chức và chiến lược phát triển, trình Bộ phê duyệt sớm nhất trong quý I.

Theo GS Tú, định hướng xuyên suốt là phát triển các cơ sở này thành bệnh viện thực hành chất lượng cao của Trường và phân hiệu Trường ĐHYHN tại Thanh Hóa, đồng thời, vẫn duy trì và phát huy các chuyên khoa thế mạnh sẵn có như bệnh phổi và phục hồi chức năng, vốn là các lĩnh vực chuyên sâu của hệ thống y tế.

Song song với đó, bộ máy sẽ được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trường ĐHYHN dự kiến huy động nguồn nhân lực trình độ cao của Trường tham gia điều hành, hỗ trợ chuyên môn. Lực lượng này gồm các giảng viên, bác sĩ nội trú, cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm, từng được đào tạo bài bản trong hệ thống BV thực hành của trường.

GS Nguyễn Hữu Tú: Quá trình chuyển đổi 2 BV sẽ được thực hiện từng bước

Theo GS Tú, mục tiêu không chỉ dừng ở việc duy trì hoạt động ổn định mà còn từng bước nâng chuẩn chất lượng, bảo đảm đủ điều kiện trở thành cơ sở thực hành đạt chuẩn cho đào tạo y khoa. Đây là yêu cầu then chốt đối với một trường đại học y, khi BV thực hành phải đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn điều trị và đào tạo.

Về định hướng lâu dài, một trong hai BV sẽ phát triển thành BV đa khoa hoàn chỉnh, có các mũi nhọn chuyên sâu. BV còn lại phát triển theo mô hình đa khoa không hoàn chỉnh, tập trung vào một số chuyên khoa thế mạnh. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở tham chiếu kinh nghiệm các BV đại học quốc tế, nơi BV trường đại học thường là tuyến điều trị có trình độ chuyên môn và công nghệ cao nhất.

Quá trình chuyển đổi, theo GS Nguyễn Hữu Tú, sẽ được thực hiện từng bước do đây là các BV đã hoạt động nhiều chục năm. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn là chuẩn hóa theo mô hình BV đại học tiên tiến, nâng cao chất lượng toàn diện, hướng tới vị thế những cơ sở y tế hàng đầu khu vực.