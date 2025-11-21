Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát, thu hồi sữa ByHeart nhập khẩu từ Mỹ

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát, thu hồi toàn bộ sữa công thức ByHeart sau cảnh báo từ Mỹ về 23 ca trẻ sơ sinh nghi nhiễm botulism. Các địa phương phải báo cáo kết quả xử lý trước ngày 28/11.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, Q. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục đã tiếp nhận thông báo khẩn từ Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tại Mỹ bị ngộ độc botulism sau khi sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Đây là sản phẩm dinh dưỡng trẻ nhỏ do Công ty ByHeart Inc (Mỹ) sản xuất.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến ngày 17/11/2025, có 23 trường hợp nghi ngờ và xác nhận mắc botulism tại 13 bang. Tất cả bệnh nhi đều phải nhập viện điều trị.

Trước nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, nhà chức trách Mỹ khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ ngừng ngay việc sử dụng mọi sản phẩm sữa công thức ByHeart, không phân biệt lô, quy cách lon hay gói dùng một lần.

Công ty ByHeart Inc đã thu hồi tự nguyện toàn bộ sản phẩm trên thị trường nhằm kiểm soát rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng.

Sữa công thức ByHeart bị thu hồi vì nhiễm độc

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát hồ sơ công bố của sản phẩm ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nếu được nhập khẩu hoặc lưu hành tại Việt Nam.

Cục đề nghị các cơ quan địa phương làm việc ngay với doanh nghiệp nhập khẩu hoặc đơn vị đã thực hiện công bố sản phẩm (nếu có). Các đơn vị này phải thông báo khẩn tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng sản phẩm; đồng thời triển khai thu hồi theo đúng hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Doanh nghiệp phải báo cáo rõ số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra, còn tồn kho và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Việc tăng cường truyền thông tới phụ huynh và cộng đồng cũng được yêu cầu triển khai ngay nhằm ngăn nguy cơ sản phẩm tiếp tục được sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương gửi báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, thu hồi và tuyên truyền trước ngày 28/11/2025. Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với INFOSAN, các tổ chức quốc tế và các đơn vị quản lý trong nước để cập nhật diễn biến vụ việc cũng như các khuyến cáo chuyên môn, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam.

Bệnh botulism là tình trạng ngộ độc nặng do độc tố botulinum – một trong những loại độc tố thần kinh mạnh nhất – có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Vì vậy, mọi nguy cơ nhiễm khuẩn từ sản phẩm dinh dưỡng trẻ em luôn được hệ thống cảnh báo quốc tế giám sát chặt chẽ.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart nào cho đến khi có thông báo mới.