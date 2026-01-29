Virus Nipah dễ lây, không sử dụng trái cây mà động vật ăn dở

Thực phẩm nhiễm bẩn, trái cây bị động vật hoang dã cắn, liếm hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã đều có thể trở thành “cầu nối” đưa mầm bệnh vào cộng đồng.

Sáng nay, 29/1, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế đã ra công văn hỏa tốc chỉ đạo cơ quan y tế các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ATTP trong phòng, chống bệnh do virus Nipah gây ra.

Theo Cục ATTP, bệnh do virus Nipah thuộc nhóm A – nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao, diễn biến nhanh và nguy cơ bùng phát dịch nếu không kiểm soát chặt chẽ. Virus Nipah lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, đặc biệt là dơi, gia súc và vật nuôi, nhưng cũng có thể lây qua thực phẩm, vật phẩm bị nhiễm virus hoặc lây trực tiếp từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Dơi ăn quả được xác định là ổ chứa tự nhiên của virus Nipah lây sang người. Ảnh: WHO

Chia sẻ với Viettimes, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục ATTP, cho biết trong bối cảnh giao thương, du lịch và lưu thông hàng hóa ngày càng gia tăng, nguy cơ virus Nipah xâm nhập qua chuỗi thực phẩm được đánh giá là không thể chủ quan. Thực phẩm nhiễm bẩn, trái cây bị động vật hoang dã cắn, liếm hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã đều có thể trở thành “cầu nối” đưa mầm bệnh vào cộng đồng.

Một trong những yêu cầu trọng tâm của Cục ATTP là đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Nội dung truyền thông không chỉ dừng ở cảnh báo nguy cơ, mà phải giúp người dân hiểu rõ đường lây truyền của virus Nipah, cách phòng ngừa, nhận biết sớm các dấu hiệu nghi nhiễm và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm qua thực phẩm.

Cục ATTP đặc biệt lưu ý việc hạn chế tiếp xúc, chế biến và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, nhất là dơi ăn quả. Người dân được khuyến cáo không sử dụng trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật hoang dã cắn, gặm nhấm hoặc ăn dở, bởi đây là nguy cơ tiềm ẩn đưa virus Nipah trực tiếp vào cơ thể.

Song song với truyền thông, Cục ATTP yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát điều kiện vệ sinh ATTP và vệ sinh cá nhân tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Việc theo dõi sức khỏe người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm được đặt ra như yêu cầu bắt buộc, đặc biệt với người nước ngoài đến từ các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh Nipah.

Ông Chu Quốc Thịnh nhấn mạnh trường hợp có dấu hiệu sức khỏe bất thường như sốt đột ngột, đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở, đồng thời có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có ca bệnh Nipah, tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, động vật ốm chết bất thường hoặc từng sử dụng thực phẩm nghi nhiễm, phải báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị nhằm ứng phó kịp thời nếu xảy ra sự cố bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến virus Nipah. Việc chủ động từ sớm được xem là yếu tố then chốt để hạn chế tối đa nguy cơ lan rộng và giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng.