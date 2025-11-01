Chuyên gia hàng đầu về chẩn đoán hình ảnh giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Lê Tuấn Linh – một trong những chuyên gia hàng đầu về chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang – vừa trở thành tân Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sinh năm 1977 tại Hà Nội, PGS.TS Lê Tuấn Linh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội năm 2001.

Khi còn là sinh viên, anh chứng kiến chú ruột suýt mất mạng vì khối áp xe gan bị bỏ sót qua nhiều lần thăm khám. Chỉ đến khi một bác sĩ siêu âm giàu kinh nghiệm phát hiện ra tổn thương, người chú mới được cứu sống. Trải nghiệm ấy trở thành bước ngoặt, thôi thúc anh theo học Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Hành trình cống hiến của PGS.TS Lê Tuấn Linh

Sau đó, anh có thời gian thực tập tại Pháp – một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu châu Âu về lĩnh vực điện quang. Năm 2011, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội, và đến năm 2024 được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

PGS.TS Lê Tuấn Linh đã có gần hai thập kỷ gắn bó cùng Trường và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2007, anh là giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời trực tiếp làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Anh lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó trưởng khoa, Phụ trách Khoa, rồi Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Từ tháng 12/2020, anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời là Trưởng Phòng khám đa khoa cơ sở Cầu Giấy.

Trong đại dịch Covid -19, PGS.TS Lê Tuấn Linh đã cùng các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ từ xa cho nhiều bệnh viện tuyến dưới khám, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo.

Trong suốt quá trình công tác, PGS.TS Lê Tuấn Linh có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo của Bệnh viện cũng như Trường Đại học Y Hà Nội.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa được kiện toàn.

Không chỉ được đồng nghiệp đánh giá cao về trình độ chuyên môn, PGS.TS Linh còn được biết đến với tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc, tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Lê Tuấn Linh, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện có Giám đốc là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu và 3 Phó giám đốc: PGS.TS Đào Xuân Thành, TS Nguyễn Thanh Bình và PGS.TS Lê Tuấn Linh.