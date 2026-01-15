Xuất hiện hãng hàng không vốn 300 tỷ đồng, liên quan đến "đại gia" kín tiếng

Công ty liên quan đến đại gia Nguyễn Đức Chi

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của một hãng bay mới. Dữ liệu VietTimes cho thấy, CTCP Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Công ty hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Bùi Tường Chi (sinh năm 1974) và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Chi (sinh năm 1969).

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn. Ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ đồng, chiếm 5% vốn. Ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ đồng, tương đương 1% vốn.

Ông Nguyễn Đức Chi là một "đại gia" trong nhóm đại gia Việt từ Đông Âu tương đối kín tiếng. Ông hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay được thành lập vào năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch.

Crystal Bay hiện là chủ đầu tư và nhà phát triển với các dự án du lịch lớn như Ninh Chữ Sailing Bay, Mũi Dinh Ecopark, SunBay Park & Resort Phan Rang.

Ngoài ra, công ty còn là chủ đầu tư dự án Cam Ranh Riviera Spa & Resort, khu nghỉ dưỡng Selectum Noa Resort Cam Ranh, Cap Padaran Mũi Dinh.

Về Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, từ năm 2022, đơn vị đã tham gia vào mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức và khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Cam Ranh và Phú Quốc.

Các chuyến bay charter này thường được khai thác bằng tàu bay của các hãng hàng không như Vietjet Air, Bamboo Airways, kết nối Việt Nam với nhiều thị trường như Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mông Cổ, Uzbekistan.

Nhiều "tân binh" xuất hiện

Một tân binh cũng gây chú ý thời gian gần đây là CTCP Hàng không Lotha (Lotha Airlines), được thành lập vào ngày 4/8/2025, có trụ sở chính đặt tại cụm công nghiệp Hà Mỵ, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Tại thời điểm thành lập, công ty chỉ có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 5 cổ đông.

Trong cơ cấu cổ đông, ông Nguyễn Sơn Bình góp 250 triệu đồng tương đương 2,5% vốn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn góp 9,6 tỷ đồng tương đương 96% vốn. Ba cá nhân khác là Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Trung Phước, Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người góp 50 triệu đồng tương đương 0,5% vốn.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông Sơn hiện là cổ đông lớn nhất của công ty khi nắm 96% vốn.

Tuy nhiên, dưới góc độ luật pháp, con số 10 tỷ đồng đang nằm rất xa so với yêu cầu tối thiểu để vận hành một hãng hàng không thực thụ. Tại điều 8, Nghị định 89/2019/NĐ-CP đã quy định rõ mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không: Khai thác đến 10 tàu bay là 300 tỷ đồng Việt Nam; Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay là 600 tỷ đồng Việt Nam; Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.

Nghị định cũng quy định mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung là 100 tỷ đồng Việt Nam. Vì vậy, Lotha Airlines muốn gia nhập thị trường hàng không vận tải khách thương mại theo đúng nghĩa thì cần rất nhiều điều kiện.

Hay mới đây, Masterise Group đã thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.

Động thái thành lập doanh nghiệp hàng không diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Masterise được Quốc hội giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình, với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến triển khai khoảng 146.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng không Masterise đăng ký hoạt động trong 61 ngành nghề, trọng tâm là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.