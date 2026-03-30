Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi: Vốn tăng 43 lần, nợ vẫn “ngợp”

Năm 2025, Crystal Bay ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 600 tỷ đồng, lợi nhuận cải thiện, nhưng tổng nợ gần 1.820 tỷ đồng và chi phí lãi vay cao vẫn là thách thức lớn với doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Crystal Bay Việt Nam vừa công bố ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 600 tỷ đồng, tăng “phi mã” hơn 43 lần so với mức gần 14 tỷ đồng năm 2024, trong đó bao gồm 340 tỷ vốn góp chủ sở hữu, 20 tỷ lợi nhuận chưa phân phối và 244 tỷ lợi ích cổ đông không kiểm soát, chiếm gần 40% tổng vốn.

Tổng số nợ của Crystal Bay năm 2025 tăng mạnh từ 256 tỷ lên 1.816 tỷ đồng, bao gồm 668 tỷ vay ngân hàng, 741 tỷ trái phiếu và 405 tỷ nợ khác. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 41% tổng nợ, cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng kênh huy động vốn thị trường để tài trợ cho chiến lược mở rộng.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm từ 18 lần xuống 3 lần nhờ vốn chủ sở hữu tăng, nhưng vẫn nằm ở mức cao so với chuẩn an toàn.

Dù khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty cải thiện nhẹ, với chỉ số thanh toán hiện hành 1,16 và thanh toán nhanh 1,1, đủ sức đáp ứng nợ ngắn hạn nhưng chưa tạo đệm an toàn.

Khả năng trả lãi vay yếu đi, EBIT/Chi phí lãi vay chỉ đạt 1,44 lần - tiệm cận mức rủi ro, chủ yếu do phát hành 741 tỷ trái phiếu và gia tăng vay ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Crystal Bay tăng gần gấp 6 lần, từ 3 tỷ lên 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, ROA chỉ đạt khoảng 1% và ROE giảm từ 23% xuống 3%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn còn thấp. Dư nợ trái phiếu 741 tỷ đồng, tương đương 1,25 lần vốn chủ sở hữu, vẫn là rủi ro đáng lưu ý nếu dòng tiền từ dự án chậm.

Tập đoàn Crystal Bay do đại gia Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch HĐQT - một trong những doanh nhân Việt thuộc nhóm đại gia trở về từ Đông Âu - đang được quan tâm khi vừa đánh tiếng lập hãng bay mới Crystal Bay Airlines.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần Crystal Bay Airlines thành lập ngày 6/11/2025, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng (94%), ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ (5%) và ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ, nắm 1% còn lại.

Trên website của Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, ông Bùi Tường Chi, Tổng giám đốc Crystal Bay Airlines cho biết Crystal Bay Airlines không cạnh tranh về đường bay nội địa hay thị phần vận tải. Crystal Bay Airlines được xây dựng như hãng hàng không thương mại theo mô hình du lịch xanh trọn gói “all - inclusive”, tập trung khai thác khách du lịch quốc tế (inbound) đến Việt Nam. Mục tiêu cốt lõi của hãng là đưa nguồn thu từ khách nước ngoài vào Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững và kinh tế địa phương.

