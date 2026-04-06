Giám đốc Công an Hà Nội: Vi phạm thực phẩm bẩn phải xử lý mức cao nhất vì gây hủy hoại giống nòi

"Trẻ nhỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng lại có nguy cơ tiếp nhận thực phẩm không an toàn là điều không thể chấp nhận", Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Lợn bệnh dán mác “thịt sạch” bán vào trường học

Chiều 6/4, tại buổi họp báo thông tin các vụ án điển hình của Công an Hà Nội, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03), thông tin về chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ 300 tấn lợn bệnh.

Theo đại tá Chu An Thanh, quá trình điều tra xác định Công ty Cường Phát là đơn vị tiếp nhận thịt lợn từ lò mổ của Nguyễn Thị Thu Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội).

Cơ quan điều tra sau đó làm rõ được việc Cường Phát có bàn bạc, câu kết, đặt mua lợn rẻ, "lợn chặn dịch" - tức lợn ốm yếu - để bán ra thị trường.

Sau khi mua, Cường Phát sơ chế, đóng gói, dán tem và đóng chữ "lợn sạch".

Cơ sở thịt lợn bẩn bị công an triệt phá. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đại tá Chu An Thanh cho biết có nhiều đơn vị đã nhập thịt lợn từ Cường Phát để đưa vào các bếp ăn tập thể, hoặc chế biến để bán cho người dân.

Trong đó, Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua lợn của Cường Phát để bán vào 26 trường công lập; Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc bán thịt lợn của Cường Phát cho "tương đối" nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội.

Ngoài ra còn có các đơn vị như Công ty Hương Sơn, Công ty Ẩm thực Gia An... Tuy nhiên, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đến nay, cơ quan điều tra chưa chứng minh được có sự câu kết giữa Cường Phát và các đơn vị nhập thịt lợn nêu trên. Nội dung này, Công an Hà Nội vẫn đang làm rõ.

Vi phạm thực phẩm bẩn phải xử lý mức cao nhất vì gây hủy hoại giống nòi

Tại buổi họp báo, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết ông đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị, các bếp ăn.

Theo trung tướng Tùng, lợn bệnh có những biểu hiện khác, bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào thành lợn sạch.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã kéo dài trong thời gian dài, số lượng hơn 300 tấn thịt lợn bệnh là rất lớn và biểu hiện của lợn bệnh rất khác biệt so với lợn bình thường.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng thông tin với phóng viên tại hội nghị.

Ông nhấn mạnh nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, nhất là tại bếp ăn trường học. "Trẻ nhỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng lại có nguy cơ tiếp nhận thực phẩm không an toàn là điều không thể chấp nhận", ông nói.

"Việc liên quan lương thực thực phẩm bẩn này phải xử lý ở mức cao nhất, bởi đây là một trong những yếu tố gây hủy hoại giống nòi", ông Tùng khẳng định.

Cũng theo ông Tùng, tại cuộc họp với Thường trực Thành ủy và UBND TP Hà Nội, ông đã kiến nghị giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các đơn vị quản lý. Việc này liên quan Trung tâm Kiểm định - Đo lường - Chất lượng Việt Nam, nơi một số cá nhân đã bị bắt về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Tại họp báo, Giám đốc Công an Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường khi để sai phạm kéo dài.