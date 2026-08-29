Đến Đà Nẵng vui chơi, thưởng thức ẩm thực ở đâu trong dịp nghỉ lễ 2/9?

Dịp Quốc khánh 2/9, Đà Nẵng liên tục diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí, cùng hàng loạt lựa chọn ẩm thực, ưu đãi lưu trú và vui chơi dành cho du khách.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay là dịp để du khách khám phá một Đà Nẵng với không gian trải nghiệm rộng hơn, từ biển, đô thị, bán đảo Sơn Trà đến Hội An, Mỹ Sơn và các khu vực miền núi phía Tây.

Không gian văn hoá Cơ Tu tại điểm du lịch Cổng trời Đông Giang. Ảnh DT.

Không chỉ có những điểm đến quen thuộc, thành phố còn tổ chức nhiều sự kiện kéo dài từ cuối tháng 8 sang đầu tháng 9, trong khi các nhà hàng, khu vui chơi, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đồng loạt tung chương trình ưu đãi.

Nhiều trải nghiệm từ biển đến miền di sản

Chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh được tổ chức liên tục từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, tạo nhiều lựa chọn cho du khách tùy thời gian lưu trú và sở thích.

Tại khu vực trung tâm, triển lãm “Ký sự đô thị Đà Nẵng” diễn ra từ ngày 26/8 đến 15/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, mang đến góc nhìn nghệ thuật về quá trình hình thành và phát triển đô thị thành phố.

Trong khi đó, không gian di sản phía Nam thành phố sôi động với Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026, chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo”, diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9 tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và khu phố cổ Hội An.

Cũng tại Hội An, show diễn Ký Ức Hội An phiên bản “Nón Cờ” diễn ra từ ngày 26/8 đến 2/9 tại Đảo Ký Ức Hội An. Du khách có thể kết hợp chương trình với các hoạt động quen thuộc trong phố cổ như đèn lồng, Bài Chòi hay đập niêu.

Chương trình “Sắc màu Di sản” và hát dân ca Chăm tại khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh DT.

Ngày Quốc khánh 2/9, khu đền tháp Mỹ Sơn tổ chức chương trình “Sắc màu Di sản” và “Âm vang Mỹ Sơn”, trong khi Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng diễn ra chương trình “Vũ điệu Champa”. Đây là những lựa chọn phù hợp với du khách muốn dành kỳ nghỉ cho các trải nghiệm văn hóa, thay vì chỉ tập trung vào biển và các khu vui chơi.

Ở khu vực phía Tây, Hội làng Cơ Tu diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9 tại Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang; Hội làng Lộc Yên – Thạnh Bình từ ngày 29-31/8 cũng mở thêm lựa chọn khám phá văn hóa bản địa.

Pickleball World Cup lần đầu đến Đà Nẵng

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất dịp lễ là Heineken Pickleball World Cup 2026, diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9 tại Đà Nẵng.

Giải đấu dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên quốc tế, kết hợp thi đấu thể thao với các hoạt động âm nhạc và World Market, tạo thêm một điểm hẹn cho du khách trẻ và những người yêu thích pickleball.

Pickleball World Cup lần đầu tổ chức tại Đà Nẵng. Nguồn: Danangfantasticity.com.

Theo thông tin cập nhật từ các nguồn của thành phố, giải đấu diễn ra trong thời gian trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh và là một trong những sự kiện thể thao quốc tế đáng chú ý của Đà Nẵng trong năm nay.

Buổi tối bên sông Hàn

Nếu không muốn di chuyển xa, du khách vẫn có thể dành buổi tối để khám phá trung tâm thành phố.

Dịp 2/9 năm nay, Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào 21h liên tục trong 6 đêm, từ tối 28/8 đến hết tối 2/9. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong lịch trình buổi tối của du khách.

Âm nhạc đường phố và vũ hội đường phố tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng cũng diễn ra vào cuối tuần và các ngày lễ, góp thêm không khí sôi động cho khu vực trung tâm.

Đến Đà Nẵng ăn gì?

Nếu những điểm đến và sự kiện giúp du khách khám phá diện mạo mới của Đà Nẵng, thì ẩm thực lại là cách nhanh nhất để cảm nhận nét riêng của thành phố.

Từ hải sản tươi sống, mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo đến bánh xèo, bánh kẹp, cơm quê, chè và kem, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những món ăn đặc trưng trong hành trình lưu trú.

Hải sản tươi sống từ biển

Là thành phố biển, Đà Nẵng có thế mạnh về hải sản. Tôm, cua, ghẹ, ốc, cá, mực được chế biến theo nhiều cách, từ hấp, nướng đến xào, phù hợp với cả nhóm bạn và gia đình.

Một số địa chỉ được Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng giới thiệu gồm Nhà hàng hải sản Cá Chuồn Cồ tại 99 Võ Nguyên Giáp, Hải sản Bé Mặn tại 8 Võ Nguyên Giáp, Hải sản Mộc quán Đà Nẵng tại 26 Tô Hiến Thành và Nhà hàng Si Dining tại 1 Giang Châu 2.

Cận cảnh món ăn Mỳ Quảng của Đà Nẵng. Ảnh ĐQ.

Mì Quảng – món ăn không nên bỏ qua

Với du khách lần đầu đến Đà Nẵng, mì Quảng gần như là món ăn không thể bỏ qua.

Sợi mì mềm, nước dùng không quá nhiều, kết hợp với tôm, thịt, gà, ếch hoặc các loại topping khác, thêm rau sống, đậu phộng và bánh tráng nướng tạo nên hương vị đặc trưng của xứ Quảng.

Cổng thông tin điện tử thành phố gợi ý Mì Quảng 1A tại 5 Hải Phòng, Mì Quảng Bà Mua tại 95 Nguyễn Tri Phương, Mì Quảng ếch Bếp Trang tại 441 Ông Ích Khiêm và 212 Bạch Đằng, cùng Mì Quảng Bích tại 3 Đặng Dung.

Quán bánh tráng cuốn thịt heo Mậu Đà Nẵng. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.

Bánh tráng cuốn thịt heo và mắm nêm

Một lựa chọn khác mang đậm dấu ấn ẩm thực địa phương là bánh tráng cuốn thịt heo.

Những lát thịt heo mềm được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và các loại rau thơm, sau đó chấm với mắm nêm đậm vị. Món ăn không cầu kỳ nhưng tạo sự cân bằng giữa vị béo của thịt, độ tươi của rau và vị đậm đà của nước chấm.

Một số địa chỉ được thành phố giới thiệu gồm Mậu Đà Nẵng tại 35 Đỗ Thúc Tịnh, Bà Thu tại 101 Đỗ Bá và Bà Mua tại 19-21 Trần Bình Trọng.

Bánh xèo, bánh kẹp và những món ăn vặt

Du khách muốn khám phá ẩm thực đường phố có thể thử bánh xèo với lớp vỏ vàng giòn, nhân tôm thịt, ăn kèm rau sống và nước chấm.

Bánh Xèo Bà Dưỡng tại 280/23 Hoàng Diệu, Quán Bánh Xèo 76 tại 85A Lê Văn Hưu và Bánh xèo tôm nhảy Cô Ba tại 248-250 Trưng Nữ Vương là những địa chỉ được Cổng thông tin thành phố giới thiệu.

Bên cạnh đó là bánh tráng kẹp – món ăn vặt thường được lựa chọn vào buổi chiều. Bánh tráng được nướng giòn, kết hợp pate, bò khô, tương ớt và các loại nhân.

Một số địa chỉ tham khảo gồm Bánh tráng kẹp Dì Hoa tại 62A/2A Núi Thành, bánh tráng kẹp dì Hoàng tại K142/46/09 Điện Biên Phủ, Bánh kẹp Bà Già tại 383/31 Cách Mạng Tháng 8 và Bánh tráng Nhi Trần tại 15 Tân Thái 10.

Muốn đổi vị, thử cơm quê

Sau những bữa hải sản hay các món đặc sản, du khách có thể đổi vị bằng một bữa cơm quê với các món kho, xào, canh và rau.

Cổng thông tin thành phố giới thiệu Bếp của Ngoại với các cơ sở tại Yên Bái, Lý Tự Trọng, đường 2/9 và Nguyễn Văn Thoại; Cơm Nhà Linh tại 35 An Thượng 26; Cơm niêu Nhà Đỏ trên đường Nguyễn Tri Phương và Cơm niêu 3 Cá Bống tại 112 Nguyễn Tri Phương.

Kết thúc hành trình bằng cà phê và món ngọt

Sau một ngày tham quan, du khách có thể tìm đến những quán cà phê có không gian thoáng để nghỉ chân, ngắm thành phố hoặc biển.

Một số địa chỉ được thành phố gợi ý gồm Sơn Trà Marina ở khu vực Hồ Xanh, Cộng cà phê trên đường Bạch Đằng và Lý Tự Trọng, MIRKO Coffee & Chill Beer trên đường Nguyễn Hữu An và quán cà phê Hòn đá thuyền trên đèo Hải Vân.

Nếu thích đồ ngọt, du khách có thể thử kem bơ cô Vân tại chợ Bắc Mỹ An, chè Liên, Bonpas Bakery & Cafe hoặc hệ thống kem dừa Mã Lai với nhiều cơ sở trên địa bàn thành phố.

Nhiều ưu đãi cho kỳ nghỉ 2/9

Bên cạnh các sự kiện và trải nghiệm, Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình miễn phí, giảm giá và ưu đãi nhằm tạo thêm lựa chọn cho du khách trong kỳ nghỉ.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Danangfantasticity.com.

Miễn phí tham quan bảo tàng

Ngày 2/9, du khách được miễn phí vé tham quan tại một số bảo tàng của thành phố, gồm Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Đây là lựa chọn phù hợp với những du khách muốn dành một phần kỳ nghỉ để tìm hiểu lịch sử, mỹ thuật và văn hóa thay vì chỉ đến các khu vui chơi.

Nhiều lựa chọn vui chơi, nghỉ dưỡng

Sun World Ba Na Hills triển khai xe bus miễn phí từ Đà Nẵng lên Bà Nà, giúp du khách có thêm lựa chọn di chuyển trong kỳ nghỉ. Chương trình được triển khai thử nghiệm từ ngày 8/8 đến 31/12/2026.

Tại Mikazuki Water Park 365, chương trình ưu đãi mùa tựu trường có giá từ 125.000 đồng/vé dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc, áp dụng từ 3/8 đến 6/9/2026. Ngoài ra, Family Package giảm 15% và Happy Hour sau 15h giảm 30%.

Các khách sạn, resort trên địa bàn cũng đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi.

Koi Resort & Spa Hoi An có combo Chợ Quê từ 2,9 triệu đồng/phòng/đêm trong thời gian 29-31/8, trong khi nhiều cơ sở lưu trú khác triển khai chương trình giảm giá, tặng dịch vụ hoặc ưu đãi về ăn uống và nghỉ dưỡng.

Mercure Danang French Village Bà Nà Hills cũng có chương trình giảm giá gói nghỉ dưỡng dịp 2/9, kết hợp buffet, vé cáp treo và các dịch vụ trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các khách sạn và resort như Le Pavillon, Legacy Hội An, Lantern Boutique Hội An, Renaissance Đà Nẵng Hội An Resort & Spa... cũng có các chương trình ưu đãi kéo dài trong tháng 9.