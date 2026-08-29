Sàn OCOP Đà Nẵng trên Grab tăng 60% đơn hàng sau hai tuần

Sau 2 tuần triển khai Sàn giao dịch “OCOP và đặc sản Đà Nẵng” trên nền tảng Grab, gần 400 sản phẩm đặc sản Đà Nẵng đã được đưa lên sàn, số đơn hàng tăng gần 1.000 đơn (tăng 60%) và doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ tháng 7/2026.

Theo Sở KH&CN TP Đà Nẵng, đây là kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 4/8/2026 của UBND TP nhằm thúc đẩy kinh tế số và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Số liệu từ Công ty TNHH Grab Việt Nam cho thấy, đến cuối ngày 25/8, gần 400 sản phẩm đã lên sàn (toàn thành phố hiện có 470 sản phẩm OCOP). Trong hai tuần, số đơn hàng tăng thêm gần 1.000 đơn, tương đương tăng 60% về lượng và doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ tháng trước.

Nhiều chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh OCOP đánh giá việc triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, chưa phát sinh vướng mắc. Điển hình như điểm kinh doanh tại KOI Resort, TriMiCo (ga đi quốc tế) và Mỹ Phương Food (sản phẩm OCOP 5 sao Dừa khô).

Grab đã mở quầy giới thiệu sản phẩm tại ga đến sân bay Đà Nẵng và đang chuẩn bị quầy tại ga đi để nhận, giao hàng cho du khách. Công ty tiếp tục cử nhân viên hỗ trợ trực tiếp các cơ sở đưa sản phẩm lên sàn.

Để mở rộng hiệu quả, Sở KH&CN đề xuất ưu tiên đưa Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến từ sâm đủ điều kiện lên sàn, hình thành nhóm sản phẩm đặc trưng giá trị cao.

Các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ cùng UBND các xã, phường hướng dẫn chủ sản xuất tham gia. Sở VH-TT&DL chủ trì quảng bá tại cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và tour. Grab được đề nghị đẩy mạnh giới thiệu qua tài xế và hàng tuần cung cấp số liệu giao dịch; Sở KH&CN sẽ phối hợp với các nền tảng số để duy trì sự hiện diện thường xuyên của sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng và Sâm Ngọc Linh, hướng tới người dùng trong nước và quốc tế, góp phần tăng sản lượng và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Việc đưa sản phẩm OCOP lên Grab giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận đặc sản địa phương, đồng thời tạo kênh tiêu thụ hiệu quả, hỗ trợ hộ sản xuất tăng doanh thu. Kết quả hai tuần đầu cho thấy tiềm năng của mô hình kết hợp kinh tế số với sản phẩm địa phương.