Công ty tên lửa châu Âu biến vũ khí không đối hạm thành phóng từ tàu không người lái và xe tải

Theo thông tin độc quyền trang tin tức quân sự Naval News có được tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế DSEI ở London, nhà sản xuất tên lửa lớn nhất châu Âu MBDA, đang chuẩn bị biến tên lửa chống hạm hạng nhẹ Sea Venom thành hệ thống đa nền tảng.

Theo đó, tên lửa Sea Venom từ loại vũ khí chống hạm chỉ dành cho trực thăng sẽ có khả năng phóng từ tàu không người lái mặt nước (USV), tàu tuần tra và thậm chí cả xe tải phòng thủ bờ biển. Công ty MBDA thừa nhận rằng sự thay đổi hướng phát triển này do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ kinh nghiệm chiến đấu thực tế của quân đội Ukraine trên Biển Đen.

Tên lửa Sea Venom, do Anh và Pháp hợp tác phát triển, ban đầu được thiết kế cho máy bay trực thăng Wildcat HMA.2 của Hải quân Hoàng gia Anh theo chương trình Vũ khí chống hạm hạng nặng tương lai (FASGWH) của Hải quân Hoàng gia Anh (RN),và hiện đang được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cùng với các nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh. Tuy nhiên, MBDA tuyên bố, sau khi chứng kiến ​​Ukraine sử dụng thành công các tàu mặt nước không người lái (USV) có vũ trang để phóng tên lửa gây thiệt hại nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga, công ty đã chuyển trọng tâm sang phát triển phiên bản Sea Venom phóng từ mặt nước, chủ yếu nhắm vào thị trường tàu không người lái.

Phiên bản gốc của tên lửa Venom được phóng từ máy bay trực thăng.

Ảnh: Ukdefencejournal.



Tên lửa Sea Venom nặng 120 kg và có tầm bắn 30 km. Nó mang theo đầu đạn bán xuyên giáp Eurenco Insensitive Munition nặng 30 kg và được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu mặt nước, bao gồm cả tàu khu trục và hộ vệ, trong môi trường gần bờ phức tạp, bay với tốc độ cận âm. Một trong những tính năng kỹ thuật quan trọng nhất của Sea Venom là khả năng điều khiển vòng lặp (Operator-In-The-Loop, OITL). MBDA tuyên bố Sea Venom có ​​một số lợi thế so với các hệ thống khác cùng hạng.

Ví dụ, mặc dù tên lửa có khả năng hoạt động ở chế độ "bắn và quên" hoàn toàn tự động, việc sử dụng điều khiển OITL thông qua liên kết dữ liệu, trong khi tên lửa đang trên hành trình bay đến mục tiêu, người điều khiển có thể xem hình ảnh được truyền về bằng đầu dò của tên lửa theo thời gian thực thông qua liên kết dữ liệu hai chiều và can thiệp bằng tay khi cần thiết, chẳng hạn như khóa lại mục tiêu, sửa đổi điểm tiếp xúc cuối cùng, hoặc thậm chí hủy bỏ cuộc tấn công một cách an toàn nếu phát hiện mục tiêu là tàu không phải của đối phương.

Phiên bản phóng từ xe tải của Sea Venom. Ảnh: Wforum/Navalnews.



Một phiên bản xe tải phòng thủ bờ biển cũng đã được ra mắt.

MBDA cho biết, trong 18 tháng qua, họ đã tự bỏ kinh phí để hoàn thành mô hình ống phóng kích thước thật cần thiết cho phiên bản phóng từ tàu mặt nước. Công ty tuyên bố rằng ngoài việc phát triển ống phóng, chỉ cần một số sửa đổi nhỏ đối với tên lửa để có thể phóng nó từ đường ray của bệ phóng. Sự phát triển ống phóng này cũng đặt nền móng cho phiên bản trên bộ của Sea Venom. Hình ảnh ý tưởng của MBDA được trưng bày tại triển lãm cho thấy một hệ thống phòng thủ bờ biển di động gắn trên xe tải, có khả năng tích hợp bốn ống phóng tên lửa Sea Venom, một cabin điều khiển cùng radar kèm theo.