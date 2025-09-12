Mỹ công bố video thử nghiệm vũ khí điện từ “nhấn một phát hạ cả bầy UAV”

Hãng Epirus chế tạo hệ thống vi sóng công suất cao (HPM) của Mỹ mới đây đã công khai video ghi lại cuộc trình diễn thực tế vũ khí phòng không chống máy bay không người lái “Leonidas HPM” (High-Powered Microwave).

Module chính của hệ thống này là một máy phát xung điện từ tần số cao HPM C-UAS xung dài, trạng thái rắn, được xác định bằng phần mềm. Nó có thể gấp gọn để gắn trên xe tải hoặc trên xe bọc thép bánh xích và triển khai sang trạng thái sẵn sàng chiến đầu trong vài phút. Leonidas có khả năng đánh bại bất kỳ số lượng UAV Nhóm 1 và UAV Nhóm 2 nào xâm nhập vào phạm vi bảo vệ của hệ thống vũ khí; Leonidas cũng có thể tấn công liên tục nhiều nhóm mục tiêu.

Hệ thống Leonidas có thể được triển khai đa dạng trên bộ, hoặc trên tàu chiến nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tại bất cứ đâu mà lực lượng đối phương có thể sử dụng các phương tiện bay không người lái.

Hệ thống “Leonidas HPM” đặt trên xe kéo. Ảnh: Epirus.



Trong cuộc thử nghiệm, vũ khí điện từ này đã cho thấy khả năng làm tê liệt toàn bộ một bầy UAV chỉ trong chớp mắt. Hôm 11/9, Epirus đã công bố đoạn phim thử nghiệm, ghi lại cảnh tượng kinh ngạc toàn bộ bầy UAV bị vô hiệu hóa ngay tức thì chỉ sau một cú bấm nút.

Theo thông tin từ website chính thức của Epirus, trong cuộc thử nghiệm này diễn ra vào tháng 8 vừa qua, hệ thống phòng không “Leonidas” đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công bằng bầy UAV. Công ty cho biết, trong 5 kịch bản mô phỏng chiến đấu thực, Leonidas đã thể hiện năng lực vượt trội khi đối phó với 61 UAV tấn công cùng lúc, toàn bộ 61 chiếc đều bị bắn hạ, đạt tỉ lệ đánh chặn 100%.

Đặc biệt, trong đoạn video được công bố cho thấy Leonidas sử dụng xung điện từ năng lượng cao với tổn thất phụ thấp, chỉ trong một lần phát xung đã tiêu diệt gọn cùng lúc 49 chiếc UAV đang bay trên không. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ UAV đồng loạt rơi xuống, tạo nên cảnh tượng vô cùng ấn tượng.

Hình ảnh antena của thiết bị “Leonidas HPM” và bầy đàn UAV. Ảnh: LTN.



Tổng giám đốc Epirus, Andy Lowery, nhấn mạnh: “Đây là cột mốc quan trọng đối với Epirus. Chúng tôi cho rằng việc thể hiện năng lực của hệ thống vũ khí điện từ hóa này chính là gửi tới mọi người thông điệp: Leonidas là giải pháp tối ưu duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ chống bầy đàn UAV trong tình huống một chọi nhiều”.

Video khoảnh khắc các UAV rơi đồng loạt sau khi hệ thống phát xung. Nguồn: LTN.



Trang tin quân sự The Warzone cho biết, Epirus đã giành được một hợp đồng trị giá khoảng 43,5 triệu USD của “Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO” – (tạm dịch: Văn phòng Năng lực Nhanh và Công nghệ Trọng yếu) thuộc Lục quân Mỹ, cơ quan đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu công nghệ và triển khai thực tế, nhằm bảo đảm quân đội có được ưu thế công nghệ trong thời gian ngắn nhất. Theo bản hợp đồng, công ty Epirus sẽ bàn giao cho quân đội Mỹ hai hệ thống phòng không Leonidas thế hệ thứ hai cùng thiết bị, linh kiện và phụ tùng phục vụ hoạt động thử nghiệm. Nếu diễn ra thuận lợi, việc đầu tư sản xuất hàng loạt sẽ được xúc tiến.