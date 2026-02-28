Lãnh đạo Triều Tiên trao tặng súng bắn tỉa mới cho các quan chức đảng

Ông Kim Jong-un trao súng bắn tỉa thế hệ mới cho quan chức đảng và quân đội tại Đại hội 9. Ju-ae và bà Kim Yo Jong xuất hiện nổi bật, làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch kế vị tại Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao tặng các khẩu súng bắn tỉa thế hệ mới như những món quà mang tính nghi lễ cho các quan chức đảng và quân đội, gọi đây là “một vũ khí tuyệt vời” và là biểu tượng của sự tin tưởng, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 28/2.

Theo KCNA, ông Kim đã gặp các cán bộ cấp cao và sĩ quan chỉ huy tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên vào thứ Sáu, đồng thời trao cho mỗi người một khẩu súng trường thế hệ mới do Viện Khoa học Quốc phòng nước này phát triển.

“Như đã được công bố trước đó, khẩu súng bắn tỉa thế hệ mới do Viện Khoa học Quốc phòng của chúng ta phát triển và sản xuất thực sự là một vũ khí tuyệt vời”, KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu.

Những món quà này được trao nhân dịp Đại hội lần thứ 9 của đảng.

Các cá nhân nhận quà gồm thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương của đảng, các chỉ huy cấp cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và các đơn vị cận vệ, cùng với bà Kim Yo Jong – em gái ông Kim – người lần đầu tiên được KCNA xác nhận là Trưởng ban Ban Chấp hành Trung ương đảng.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái của ông Kim, được biết đến với tên Ju-ae, tham dự buổi lễ trao tặng và cầm súng ngắm bắn tại một trường bắn.

Ju-ae, được cho là đang ở đầu độ tuổi thiếu niên, ngày càng xuất hiện nổi bật trên truyền thông nhà nước, tháp tùng cha trong các chuyến thị sát, bao gồm cả các dự án vũ khí, trong bối cảnh giới phân tích suy đoán rằng cô đang được chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo thế hệ thứ tư của đất nước.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho rằng vai trò công khai của Ju-ae cho thấy cô đã bắt đầu tham gia đóng góp chính sách và đang được đối xử như lãnh đạo cao thứ hai trên thực tế.

KCNA cũng công bố hình ảnh bà Kim Yo Jong cầm súng đứng cạnh bà Hyon Song Wol – một trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên và được biết đến là người gần gũi với phu nhân của ông.

Triều Tiên đã khép lại Đại hội lần thứ 9 kéo dài một tuần bằng một cuộc duyệt binh quân sự.

Theo Reuters