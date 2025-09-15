Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần sau động thái của Bộ Tài chính

Thị trường chứng khoán ngày 15/9 chứng kiến cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ, tăng hết biên độ lên 36.300 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất trong lịch sử.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (15/9), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) trở thành tâm điểm chú ý trên sàn HoSE khi tăng trần, đạt 36.300 đồng/cổ phiếu, vượt qua đỉnh lịch sử từng thiết lập vào tháng 1/2018.

Đáng chú ý, cổ phiếu này ghi nhận trạng thái "trắng bên bán", với hơn 3,6 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Cổ phiếu HVN vượt qua đỉnh lịch sử từng thiết lập vào tháng 1/2018. Ảnh: Tradingview

Sức nóng của HVN đến từ thông tin quan trọng được công bố trước đó. Ngày 10/9, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thông báo Bộ Tài chính – cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước, đồng thời là cổ đông lớn – đã đăng ký thực hiện toàn bộ số quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm.

Hiện Bộ Tài chính đang nắm giữ 1.222.368.291 cổ phiếu HVN, tương ứng tỷ lệ sở hữu 55,21% vốn điều lệ. Với việc thực hiện toàn bộ 496.809.228 quyền mua, Bộ sẽ chi gần 4.968 tỷ đồng để gia tăng sở hữu, nâng tổng số cổ phiếu HVN nắm giữ lên 1.719.177.519 đơn vị.

Theo kế hoạch, giao dịch được triển khai từ ngày 15/9 đến 16/9/2025, trên cơ sở Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 26/4/2025 của Chính phủ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính sẽ chuyển giao quyền mua cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) để thực hiện đầu tư thay mặt Chính phủ.

Vietnam Airlines cũng cho biết, các cá nhân đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp như ông Đặng Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT), ông Lê Hồng Hà (Tổng giám đốc), ông Tạ Mạnh Hùng và ông Lê Trường Giang (thành viên HĐQT) đều có liên quan trực tiếp đến đợt giao dịch này với tư cách là người đại diện phần vốn của Bộ Tài chính.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Vietnam Airlines vẫn đối mặt nhiều thách thức. Do tác động của dịch Covid-19, hãng đã thua lỗ liên tiếp giai đoạn 2020-2023. Dù đã có lãi trong năm 2024 và 6 tháng đầu 2025, công ty vẫn ghi nhận lỗ lũy kế gần 27.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 3.100 tỷ đồng.

Chính những khó khăn này từng khiến HoSE cảnh báo khả năng HVN bị hủy niêm yết. Tuy nhiên, với vai trò then chốt của hãng hàng không quốc gia trong nền kinh tế cũng như an ninh - quốc phòng, HVN vẫn được duy trì giao dịch.

Cơ sở pháp lý cho việc này đã được củng cố từ đầu năm 2024, khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP để cho phép Chính phủ quyết định giữ niêm yết đối với những trường hợp đặc biệt.

Đến ngày 11/9/2025 mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP, bổ sung quy định: “Trường hợp đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ quyết định không áp dụng quy định hủy bỏ niêm yết bắt buộc…”

Quy định mới này được ví như “lá chắn pháp lý”, giúp HVN không chỉ duy trì vị thế trên sàn HoSE mà còn mở đường cho tiến trình tái cơ cấu tài chính, tăng vốn và thu hút thêm dòng vốn đầu tư.