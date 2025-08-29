Dấu ấn Vietnam Airlines tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Yến Linh
0:00 / 0:00
0:00
Nữ miền Nam
Vietnam Airlines mang tới Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.
Trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines mang tới Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.
Không gian trưng bày của Vietnam Airlines có diện tích 1.500 m², lớn nhất trong các đơn vị hàng không, nằm ở vị trí trung tâm khu hàng không vũ trụ thuộc phân khu “Khát vọng bầu trời”. Với thông điệp “Cùng non sông cất cánh”, không gian được thiết kế như một chuyến bay trải nghiệm, tái hiện 30 năm hình thành và phát triển của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.
Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. “Khởi nguồn năng lượng” giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. “Hành trình cảm xúc” khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. “Thăng hoa cùng yêu thương” tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. “Kỷ nguyên vươn mình” giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo, biểu tượng cho khát vọng hội nhập và phát triển của đất nước. Và “Kỷ nguyên phát triển” thể hiện mạng bay toàn cầu, nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ.
Với mong muốn mang đến trải nghiệm golf xứng tầm, SHB trân trọng dành tặng khách hàng cao cấp đặc quyền khám phá Văn Lang Empire T&T Golf Club - sân golf 5 sao kiệt tác được thiết kế bởi huyền thoại thế giới Greg Norman.
Ngày 28/8, tại Triển lãm Thành Tựu Đất Nước với chủ đề “80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc”, VNG đã mang đến một không gian trưng bày ấn tượng, tái hiện hành trình 21 năm tiên phong công nghệ qua Bức Tường Thời Gian.
Từ 28/8-5/9, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế.
8Wonder 2025 không chỉ khiến khán giả bùng nổ với đại nhạc hội tầm vóc, mà còn đánh dấu hai dấu mốc quan trọng của thị trường âm nhạc Việt: Thế hệ nghệ sĩ trẻ đã đủ “chín” để tự tin bước ra sân khấu toàn cầu.
Giữa bối cảnh giá cả leo thang tại các đô thị lớn, nhiều người lao động buộc phải tính toán kỹ lưỡng trước mỗi quyết định chi tiêu. Tủ lạnh Funiki là sự lựa chọn phù hợp nhờ mức giá hợp lý và công năng đủ dùng.
Trong kỷ nguyên mà người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm cá nhân hóa, chất lượng dịch vụ không còn là yếu tố bổ trợ – mà trở thành nền tảng chiến lược để xây dựng niềm tin và thương hiệu.
Từ ngày 4-6/9/2025, Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên sẽ tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch.
Vinh dự trở thành một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, Masterise Group khẳng định vai trò quan trọng của khối Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới, thịnh vượng của đất nước.
Triển lãm không chỉ là nơi ghi dấu 80 năm non sông thống nhất, mà còn là dịp để ngành hàng không Việt Nam kể lại câu chuyện đầy tự hào của mình, câu chuyện về hành trình bay cùng dân tộc, vượt muôn trùng thử thách để vươn cao.
Không phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản đảm bảo mà thẩm định dựa trên dòng tiền, tiềm năng mô hình kinh doanh và năng lực đội ngũ sáng lập, thời gian phê duyệt nhanh, giải ngân kịp thời theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp…