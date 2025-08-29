Dấu ấn Vietnam Airlines tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Vietnam Airlines mang tới Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.

Trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines mang tới Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.

Không gian trưng bày của Vietnam Airlines có diện tích 1.500 m², lớn nhất trong các đơn vị hàng không, nằm ở vị trí trung tâm khu hàng không vũ trụ thuộc phân khu “Khát vọng bầu trời”. Với thông điệp “Cùng non sông cất cánh”, không gian được thiết kế như một chuyến bay trải nghiệm, tái hiện 30 năm hình thành và phát triển của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.

Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. “Khởi nguồn năng lượng” giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. “Hành trình cảm xúc” khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. “Thăng hoa cùng yêu thương” tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. “Kỷ nguyên vươn mình” giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo, biểu tượng cho khát vọng hội nhập và phát triển của đất nước. Và “Kỷ nguyên phát triển” thể hiện mạng bay toàn cầu, nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ.

Từ nay đến hết ngày 5/9/2025, gian hàng “Khát vọng bầu trời” của Vietnam Airlines tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” hứa hẹn là điểm check-in không thể bỏ qua đối với khách tham dự. Đến với triển lãm để trải nghiệm công nghệ bay hiện đại, khám phá không gian văn hóa ấn tượng và lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ trong dịp lễ trọng đại này.

Khu Cổng chào và màn hình LED là điểm khởi đầu của hành trình trải nghiệm. Cổng chào được thiết kế như đôi cánh chim vươn rộng, tượng trưng cho khát vọng bay cao của dân tộc. Phía trước là màn hình LED diện tích 40m², liên tục trình chiếu những thước phim tư liệu về lịch sử ngành hàng không Việt Nam xen kẽ các thước phim quảng bá hình ảnh đất nước, Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác. Đây chính là bước “khởi nguồn năng lượng”, mở ra hành trình cảm xúc xuyên suốt trong toàn bộ không gian trưng bày.

Khu Check-in là nơi tái hiện dịch vụ làm thủ tục hàng không. Khách tham quan sẽ nhận thẻ lên máy bay, trải nghiệm quy trình hiện đại và tìm hiểu về chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles. Đây là điểm chạm đầu tiên, thể hiện sự thân thiện và chuyên nghiệp của Vietnam Airlines.

Khu Phòng khách Bông Sen tái hiện dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia sang trọng với thực đơn phong phú, chăm sóc chu đáo và tiện nghi hiện đại. Hiện nay, Vietnam Airlines phục vụ hành khách tại gần 800 Phòng khách Bông Sen, Phòng chờ hạng Thương gia tại Việt Nam và trên toàn cầu, khẳng định chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế. Đây là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn trước mỗi chuyến bay, đồng thời cảm nhận rõ nét phong cách phục vụ đẳng cấp mà Vietnam Airlines tự hào mang lại. Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan còn được trực tiếp bước vào và tận hưởng không gian Phòng khách Bông Sen ngay tại sự kiện.

Khu trưng bày trang thiết bị mặt đất và xe tra nạp nhiên liệu đây là khu vực giới thiệu các thiết bị phục vụ mặt đất như xe thang, xe kéo đẩy máy bay, xe nâng cùng xe tra nạp nhiên liệu SAF. Đây là minh chứng cho năng lực khai thác đồng bộ và định hướng phát triển bền vững của Hãng hàng không quốc gia, đồng thời cũng khẳng định Vietnam Airlines là hãng đầu tiên tại Việt Nam đưa nhiên liệu hàng không bền vững SAF vào khai thác.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan khu trưng bày động cơ máy bay của Vietnam Airlines. Tại đây trưng bày hai loại động cơ tiêu biểu. Động cơ D-30 của máy bay Tupolev gắn với giai đoạn lịch sử đầu tiên của ngành hàng không Việt Nam, trong khi động cơ Rolls-Royce Trent XWB của Airbus A350 thuộc dòng hiện đại nhất thế giới, đang được Vietnam Airlines khai thác. Động cơ D-30 này được sản xuất năm 1985 và dừng hoạt động vào năm 1995. Động cơ Trent XWB có lực đẩy tối đa 84.000 pound-force, không chỉ tạo công suất mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu tới 25% so với thế hệ trước, đã tích lũy hơn 10 triệu giờ bay an toàn. Loại động cơ này giúp giảm đáng kể khí thải cũng như tiếng ồn, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế mới nhất. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 31 động cơ Trent XWB, trong khi trên toàn thế giới có hơn 1.250 động cơ cùng loại đang hoạt động.

Khu trưng bày mô hình máy bay và khu sân khấu hoạt náo là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu hằng ngày như trình diễn trang phục tiếp viên qua các thời kỳ, trải nghiệm làm tiếp viên và tham gia trò chơi. Đây là điểm nhấn tạo không khí gần gũi, sinh động với khách tham quan.

Đây là buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 đầu tiên tại miền Bắc, giúp khách tham quan có cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công. Đây cũng là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo nhân lực hàng không. Hiện nay, Trung tâm huấn luyện bay của Vietnam Airlines ở TP.HCM đang khai thác hệ thống buồng lái mô phỏng cho nhiều chủng loại tàu bay hiện đại như Airbus A320, A321, A350 và Boeing 787. Các thiết bị này phục vụ công tác huấn luyện và đào tạo phi công theo chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không Việt Nam.

Tại khoang hành khách mô phỏng máy bay thân rộng, khách tham quan có thể trải nghiệm dịch vụ Internet trên không, mới được Vietnam Airlines giới thiệu trên dòng Airbus A350, cùng hệ thống giải trí hiện đại, ghế ngồi tiện nghi và công nghệ thực tế ảo. Khu vực này giúp công chúng hình dung rõ hơn dịch vụ với chất lượng đẳng cấp của Vietnam Airlines trên bầu trời.

Điểm cuối cùng là vách lịch sử, nơi ghi lại những cột mốc quan trọng trong hành trình của Vietnam Airlines từ những ngày đầu đến nay. Hàng không Việt Nam được hình thành trên nền tảng của lực lượng không quân cách mạng, gắn với Trung đoàn Không quân 919, đơn vị Anh hùng. Đây là nơi khẳng định vai trò của Vietnam Airlines với sứ mệnh Hãng hàng không quốc gia, luôn gắn bó cùng sự lớn mạnh của đất nước. Từ nền tảng truyền thống ấy, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới của hội nhập và vươn tầm quốc tế.

Tiếp viên Vietnam Airlines tái hiện trang phục qua các thời kỳ, từ ngày đầu tiên cất cánh cho đến vị thế vững vàng trên bản đồ hàng không thế giới hiện tại.

Các khách tham quan “nhí” hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.