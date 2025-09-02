Top cổ phiếu bứt phá mạnh nhất tháng 8: Tài chính “dẫn sóng”, bí ẩn HSL

Tháng 8 khép lại với sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán. Nhiều cổ phiếu tăng giá hàng chục phần trăm, trong đó ngân hàng và chứng khoán giữ vai trò đầu tàu, bất động sản bất ngờ trở lại cùng loạt “ngựa ô” khuấy động dòng tiền.

VN-Index lập đỉnh lịch sử

VN-Index kết thúc tháng 8 ở mức 1.682,21 điểm, ghi nhận mức tăng gần 12% chỉ trong vòng một tháng, mức tăng mạnh nhất trong hơn 7 năm qua.

Trong top 10 cổ phiếu bứt phá tháng 8 trên sàn HoSE, sự áp đảo thuộc về các mã ngành tài chính, ngân hàng và chứng khoán, trong khi bất động sản cùng một vài cái tên vốn hóa nhỏ bất ngờ tạo sóng, mang lại bức tranh đa dạng và đầy màu sắc cho thị trường.

Dẫn đầu danh sách là HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà với mức tăng tới 79,88%, gấp 2,5 lần so với cuối tháng 7. Đây thực sự là “ngựa ô” khi vượt mặt hàng loạt mã ngân hàng và chứng khoán để trở thành tâm điểm chú ý.

Trong lúc cổ phiếu HSL leo dốc, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - cổ đông lớn nhất đồng thời là cựu Chủ tịch HĐQT - đã bán toàn bộ gần 4,8 triệu cổ phiếu, thu về hơn 65 tỷ đồng. Sự kiện này khiến giới đầu tư không khỏi bàn tán, đặt ra câu hỏi về triển vọng dài hạn.

Nhóm chứng khoán cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với 3 đại diện lọt top 10. VIX tăng 57,41%, trở thành mã tăng mạnh thứ hai toàn sàn; ORS cộng thêm 50,68% nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc và chiến lược mở rộng tệp khách hàng cá nhân; trong khi VDS cũng kịp bứt phá 45,95%.

Trong bối cảnh thanh khoản trên HoSE thường xuyên vượt 30.000 tỷ đồng/phiên, việc cổ phiếu chứng khoán tăng nóng là điều dễ hiểu. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc phân tích một công ty chứng khoán tại TP.HCM, cho rằng kỳ vọng nâng hạng thị trường cùng sự quay lại của dòng tiền F0 đã giúp các công ty chứng khoán hưởng lợi trực tiếp, từ doanh thu môi giới đến mảng tự doanh.

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất tháng 8 trên HoSE.

Nếu chứng khoán góp mặt với 3 đại diện thì ngân hàng cũng khẳng định vai trò trụ cột với 2 cái tên VPB và SHB. VPB tăng 48,31%, thu hút sự quan tâm nhờ kế hoạch tăng vốn và chiến lược mở rộng mảng bán lẻ. Đây là cổ phiếu ngân hàng hút tiền nhất trong tháng 8.

SHB cũng không kém cạnh khi tăng 41,16%, được đánh giá hưởng lợi từ việc tái cơ cấu danh mục tín dụng và cải thiện chất lượng tài sản.

Bất động sản, sau giai đoạn chịu nhiều áp lực thanh lọc, đã trở lại ấn tượng nhờ hai đại diện CII và EVG. CII tăng 56,40% nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án hạ tầng lớn tại TP.HCM, trong khi EVG bứt phá 55,88% nhờ thông tin mở rộng quỹ đất và tái cấu trúc hoạt động. Sự góp mặt của hai mã này trong top 10 cho thấy dù không còn là “tâm sóng” áp đảo, bất động sản vẫn hấp dẫn nhà đầu tư, nhất là khi các dự án hạ tầng đô thị được đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của CDC (tăng 45,50%) và NAF (tăng 44,57%) cũng gây bất ngờ. Đây là những cổ phiếu vốn hóa nhỏ, ít được chú ý trước đó nhưng đã lọt vào danh sách bứt phá nhất tháng. Giới phân tích cho rằng dòng tiền trong giai đoạn hưng phấn thường tìm đến những mã ít người để ý nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời nhanh. Tuy nhiên, mức độ rủi ro của nhóm này cao hơn đáng kể so với các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc.

Áp lực chốt lời hiện hữu

Báo cáo chiến lược của VNDirect nhận định thị trường tháng 8 không chỉ bứt phá về chỉ số mà còn tạo ra sự lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đồng thời xu hướng dòng tiền dồn vào cổ phiếu tài chính cho thấy niềm tin nhà đầu tư đã được củng cố, mở ra triển vọng tích cực cho quý cuối năm.

Nhìn về những tháng tới, giới phân tích kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục duy trì nhịp tăng, dù có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Nhóm ngân hàng và chứng khoán nhiều khả năng vẫn là tâm điểm, trong khi bất động sản và xây dựng hạ tầng có thể được quan tâm hơn nhờ các gói đầu tư công.

Ông Trần Quốc Anh, chuyên gia đầu tư độc lập, khuyến nghị nhà đầu tư cần phân biệt rõ đâu là tăng trưởng bền vững nhờ nền tảng cơ bản, đâu là sóng ngắn hạn, bởi thị trường tháng 8 chứng kiến sự bứt phá mạnh, nhưng chiến lược dài hạn vẫn nên ưu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định và quản trị minh bạch.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc phân tích khối Khách hàng cá nhân Chứng khoán Mirae Asset (MAS), nhận định sau giai đoạn VN-Index tăng gần 50% cùng nhiều cổ phiếu tăng gấp đôi, áp lực chốt lời là hiện hữu và thị trường có thể rung lắc trong ngắn hạn. Thanh khoản nhiều phiên đạt 50.000–70.000 tỷ đồng, thậm chí 80.000 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền mạnh mẽ chảy vào chứng khoán trong bối cảnh lãi suất thấp và kênh bất động sản bị siết đầu cơ.

Theo ông Trí, kỳ vọng tăng trưởng GDP 2025 trên 8%, kết quả kinh doanh doanh nghiệp khởi sắc, cùng hơn 226.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 7 đã củng cố niềm tin nhà đầu tư. Yếu tố nâng hạng FTSE, khả năng FED hạ lãi suất, giải ngân đầu tư công tăng 20% và tín dụng dự báo tăng 16% cũng là lực đỡ quan trọng trong nửa cuối năm.

MAS cho rằng sau nhịp điều chỉnh, thị trường sẽ phân hóa, và nhà đầu tư nên tập trung vào phân tích cơ bản. Năm nhóm ngành đáng chú ý gồm: chứng khoán (hưởng lợi từ thanh khoản cao và nâng hạng), ngân hàng (tăng trưởng tín dụng), xây dựng – vật liệu (nhờ đầu tư công), cảng biển – logistics (xuất nhập khẩu tăng hai con số) và bán lẻ (nhu cầu tiêu dùng phục hồi).