Thấy gì từ làn sóng lãnh đạo doanh nghiệp ồ ạt bán cổ phiếu?

Trong hai tháng đầu Quý III, VN-Index tăng tới 21,14% - mức bứt phá mạnh nhất kể từ Quý IV/2020, kéo theo thanh khoản trên HoSE lập đỉnh. Trong bối cảnh giá, dòng tiền tăng, ghi nhận làn sóng lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu.

Sóng thoái vốn từ lãnh đạo doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán thời gian gần đây chứng kiến hàng loạt thương vụ thoái vốn quy mô lớn từ chính những người trong cuộc - lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp. Đáng chú ý, các giao dịch này không chỉ diễn ra nhỏ lẻ mà trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, tài chính, ngân hàng cho đến sản xuất, tiêu dùng.

Tâm điểm chú ý nhất là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR). Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, đã đăng ký bán tới 88 triệu cổ phiếu PDR, tương đương hơn 9% vốn điều lệ, thời gian thực hiện từ 5/9 đến 3/10.

Với mức giá hiện tại, thương vụ nếu thành công sẽ mang lại cho ông Đạt trên 2.000 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt bán ra lớn nhất từ lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản trong năm nay.

Tại Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), động thái bán diễn ra đồng loạt ở nhiều vị trí chủ chốt. Ông Hà Đức Hiếu, thành viên HĐQT, đã hoàn tất việc bán hơn 6,35 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu xuống còn hơn 414.000 đơn vị.

Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc DXG cũng thực hiện bán 744.418 cổ phiếu, trong khi bà Đỗ Thị Thái, Phó tổng giám đốc, đăng ký bán tiếp 413.300 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 15/8 đến 13/9. Việc lãnh đạo liên tiếp thoái vốn khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến định hướng dài hạn của DXG.

Trong lĩnh vực chứng khoán, nổi bật là diễn biến tại Công ty Chứng khoán Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Hàng loạt cổ đông lớn và lãnh đạo cấp cao đồng loạt đăng ký bán ra giữa lúc cổ phiếu VDS tăng mạnh 68% trong quý gần nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đăng ký bán 940.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,54% xuống 0,19%. Cùng thời điểm, bà Phạm Mỹ Linh, mẹ của ông Phạm Hữu Luân (thành viên HĐQT), cũng đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu, khiến tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,22% còn 9,35%.

Trước đó, một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã hoàn tất bán 10 triệu cổ phiếu, chỉ còn nắm 12,23% vốn. Các giao dịch này đều trị giá hàng trăm tỷ đồng, diễn ra trong bối cảnh thanh khoản VDS bùng nổ.

Ở nhóm tài chính - ngân hàng, HDBank cũng ghi nhận động thái bán ra từ cấp lãnh đạo. Ông Phạm Văn Đẩu, Giám đốc tài chính, đã đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu HDB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 4,31% xuống còn 4,28%. Dù con số này không quá lớn so với tổng vốn, động thái của ban điều hành vẫn khiến thị trường chú ý, nhất là khi HDB đang duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định.

Tại Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã SGR), Chủ tịch Phạm Thu đã đăng ký bán 9,8 triệu cổ phiếu, song chỉ bán được 7 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu giảm từ 39,8% xuống còn 29,8%.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc tuyên bố bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại, hơn 123.000 đơn vị - để đưa tỷ lệ sở hữu về 0%. Những động thái quyết liệt này diễn ra trong bối cảnh ngành xây dựng - bất động sản còn đối mặt nhiều thách thức về dòng tiền và sức cầu.

Ở mảng sản xuất - tiêu dùng, Seaprodex (SEA) trở thành tâm điểm. Gelex đã bán gần 8,9 triệu cổ phiếu SEA, giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,52% xuống 2,42%, thu về khoảng 302 tỷ đồng. Đồng thời, Red Capital (Quỹ Đầu tư Đỏ) cũng thoái sạch 18 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 14,4% vốn, giá trị gần 618 tỷ đồng. Sau các giao dịch này, nhóm S.S.G (Tập đoàn SSG) nổi lên thành cổ đông lớn khi mua vào 14,9 triệu cổ phiếu, chiếm 11,92% vốn SEA.

Không chỉ dừng lại ở đó, tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (HoSE: HSL), trong lúc giá cổ phiếu leo dốc, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - cổ đông lớn nhất và từng là Chủ tịch HĐQT - đã bán toàn bộ 4,8 triệu cổ phiếu, thu về hơn 65 tỷ đồng. Động thái này làm dấy lên nhiều tranh luận về triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

Kết phiên giao dịch ngày 5/9, VN-Index giảm gần 30 điểm, nhiều mã ngân hàng chứng khoán đỏ lửa.

Tín hiệu gì cho thị trường?

Hiện tượng lãnh đạo, người liên quan và cổ đông lớn đồng loạt bán cổ phiếu khi VN-Index ở vùng 1.700 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng đến kịch bản đầu năm 2022. Khi đó, chỉ số đạt đỉnh 1.530 điểm rồi bước vào chu kỳ điều chỉnh mạnh, trùng thời điểm hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp công bố thoái vốn.

Trao đổi với VietTimes về việc trên, một chuyên gia phân tích báo cáo tài chính kỳ cựu cho biết chỉ trong 2 tháng vừa qua của Quý III/2025, VN-Index đã ghi nhận mức tăng tới 21,14%. Để hình dung rõ hơn, lần gần nhất thị trường chứng khoán Việt Nam có một quý bứt phá tương tự là Quý IV/2020, khi chỉ số tăng 21,95%. Đây là nhịp tăng trưởng hiếm gặp trong 5 năm trở lại đây.

Theo chuyên gia này, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức tăng điểm, mà còn ở thanh khoản. Chỉ riêng trên sàn HoSE, tổng giá trị giao dịch trong 2 tháng đã chạm gần 2 triệu tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới.

“Sự kết hợp của giá tăng mạnh và thanh khoản đột biến tạo nên bối cảnh mà bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng sẽ coi đây là thời điểm tốt để thực hiện chốt lãi cổ phiếu đang nắm giữ”, chuyên gia nhận định.

Đáng chú ý, chuyên gia này chỉ ra rằng việc lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký bán cổ phiếu thường phải công bố và thực hiện trong khung thời gian khoảng 1 tháng. Điều này vô tình trùng khớp với giai đoạn mà FTSE dự kiến công bố kết quả rà soát nâng hạng thị trường chứng khoán dự kiến vào tháng 10. Nói cách khác, trong khi việc nâng hạng vẫn chưa chắc chắn thì việc thị trường đã tăng nóng 2 tháng qua và đem lại lợi nhuận hiện hữu là yếu tố chắc chắn.

Với góc nhìn của một nhà phân tích báo cáo tài chính, hành động “bán ra” của lãnh đạo doanh nghiệp lúc này là chiến lược quản trị rủi ro và chốt lời hợp lý, trong bối cảnh thị trường đã tăng quá nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.