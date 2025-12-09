Viwaseen có gì hấp dẫn mà Vinaconex muốn thâu tóm?

Vinaconex dự kiến mua trọn lô gần 57 triệu cổ phần của Viwaseen trong đợt bán đấu giá của SCIC, tương đương 98,16% vốn điều lệ công ty.

HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) vừa thông qua việc mua trọn lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen - Mã: VIW).

Cụ thể, Vinaconex dự kiến mua 56.949.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen. HĐQT đã ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm hoàn tất thương vụ này.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã thông báo đấu giá trọn lô số cổ phần nói trên vào cuối tháng 10. Mức giá khởi điểm được SCIC đưa ra là hơn 1.231 tỷ đồng, tương đương 21.620 đồng/cp. Điểm đáng chú ý là mức giá khởi điểm được đưa ra cao hơn thị giá cổ phiếu VIW hơn 2 lần tại thời điểm công bố.

Lợi nhuận Viwaseen mỏng như lá lúa

Viwaseen được thành lập từ năm 1975, tiền thân là Công ty Xây dựng Cấp thoát nước. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản. Ngoài kinh doanh trong nước, Viwaseen còn mở rộng đầu tư sang Campuchia, thông tin từ báo cáo thường niên 2024.

Về tình hình kinh doanh, Viwaseen ghi nhận doanh thu 1.120 – 1.960 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 – 2019. Tuy nhiên, trong hai năm 2020, 2021, doanh thu công ty tụt xuống mốc dưới 1.000 tỷ đồng khi khi dịch COVID-19 bùng phát khiến một số công trình trọng điểm chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến sản lượng.

Giai đoạn 2022 - 2023 thời điểm dịch bệnh qua đi, doanh thu của công ty vượt mốc 1.100 tỷ đồng. Song, Viwaseen không duy trì được nguồn thu vào năm 2024 khi về ngưỡng 882 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Nhìn sâu vào bức tranh tài chính của Viwaseen có thể thấy lợi nhuận công ty khá mỏng, dưới 40 tỷ đồng trong giai đoạn 2017 - 2024, thậm chí vào năm 2022 còn báo lỗ.

Theo lý giải, 2022 là năm khó khăn của doanh nghiệp khi phải đối mặt với đà tăng phi mã của giá các loại nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, lãi suất tăng cao, tiếp cận tín dụng hạn chế... Điều này khiến nhà thầu xây dựng gặp rủi ro trong thu hồi công nợ, khó khăn về dòng tiền cũng như cơ hội việc làm.

9 tháng đầu năm 2025, dù ghi nhận hơn 666 tỷ đồng doanh thu nhưng mức lãi của công ty khá khiêm tốn, chỉ hơn 16,8 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Về bức tranh tài chính, phần lớn tài sản Viwaseen nằm ở hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Tính đến 30/9, Viwaseen ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 16 tỷ đồng.

Viwaseen nắm trong tay con át chủ bài gì?

Dù tình hình kinh doanh không mấy khởi sắc nhưng Viwaseen đang nắm trong tay con át chủ bài khiến Vinaconex muốn sở hữu.

Theo bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất có vị trí thuận lợi tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270,5 m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209 m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và đặc biệt là khu đất rộng 12.555,7 m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình).

Đáng chú ý, công ty còn có lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 8/12, HĐQT Viwaseen quyết định miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Dũng, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đảm nhiệm vị trí này. Bà Trang hiện là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Vinaconex.

Bên cạnh đó, bà còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản trị tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vinaconex, gồm Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Vinaconex 16, CTCP Viwaco, CTCP Vinaconex 27 và CTCP Bách Thiên Lộc; Thành viên HĐQT CTCP Xi măng Cẩm Phả; Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2; và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Vinaconex Capital One.