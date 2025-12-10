Elon Musk nói DOGE chỉ "hơi thành công", không bao giờ quay lại cơ quan này

Ông Elon Musk cho biết dự án DOGE dưới thời ông Donald Trump chỉ “hơi thành công” và ông sẽ không quay lại lãnh đạo.

Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, cho biết Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (DOGE) của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ “hơi thành công một chút”, đồng thời khẳng định ông sẽ không bao giờ lãnh đạo dự án này lần nữa. Ông Musk đưa ra nhận xét này trong một podcast phát sóng hôm 9/12.

Tỷ phú – người sáng lập hãng xe điện Tesla – từng là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump và trở thành đồng minh thân cận cũng như cố vấn cho chính quyền của ông.

Musk đã dẫn dắt DOGE trong nỗ lực cắt giảm ngân sách và nhân sự của chính phủ liên bang trong năm tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Tuy nhiên, vai trò này cùng với những phát ngôn chính trị của ông đã gây phản ứng dữ dội, bao gồm nhiều vụ phá hoại xe Tesla.

“Tôi nghĩ nếu không làm DOGE, tôi chỉ tập trung vào các công ty của mình. Và khi đó họ đã không đốt xe”, ông Musk nói trong podcast với bà Katie Miller, cựu quan chức chính quyền Trump.

“Chúng tôi đã hơi thành công. Một phần nào đó là thành công. Chúng tôi đã chặn được rất nhiều khoản chi hoàn toàn vô nghĩa, lãng phí”, Musk cho biết.

Khi được hỏi liệu có muốn quay trở lại lãnh đạo DOGE hay không, ông Musk trả lời: “Không, tôi nghĩ là không”.

Công việc của ông Musk tại DOGE cũng khiến giới đầu tư lo ngại rằng ông không dành đủ thời gian cho Tesla vào thời điểm doanh số đang chậm lại.

Musk và ông Trump đã có cuộc “đổ vỡ” công khai vào giữa năm do bất đồng về dự luật thuế và chi tiêu quy mô lớn của Tổng thống. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện dấu hiệu hai bên đang hòa giải trở lại.

DOGE đã giải thể dù còn 8 tháng mới hết nhiệm kỳ, ông Scott Kupor – Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự – nói với Reuters đầu tháng này. DOGE tuyên bố đã cắt giảm hàng chục tỷ USD chi tiêu, nhưng các chuyên gia tài chính độc lập cho rằng không thể kiểm chứng vì đơn vị này không công bố báo cáo chi tiết.

Theo Reuters