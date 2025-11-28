Chứng khoán 28/11: Khối ngoại trở lại mua ròng, thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chỉ số chung tăng nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm trong phiên giao dịch hôm nay (28/11).

Chốt phiên giao dịch hôm nay (28/11), VN-Index tăng 6,67 điểm, tương đương 0,4% lên 1.690,99 điểm. Dù chỉ số duy trì sắc xanh, HOSE chỉ ghi nhận 106 mã tăng nhưng có tới 185 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 23.745 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,52 điểm (-0,58%) xuống 259,91 điểm với 56 mã tăng và 99 mã giảm.

UPCoM-Index giảm 0,38 điểm (0,32%) xuống 118,98 điểm, ghi nhận 159 mã tăng và 124 mã giảm.

Gánh VN-Index trong phiên giao dịch là VIC tăng 5%, đóng góp 9,56 điểm vào rổ chỉ số. Tiếp theo là VNM tăng 3,23%, VPL tăng 6,15%, VPB tăng 0,52%, VRE tăng 1,78%, VHM tăng 0,39%.

Các cổ phiếu hỗ trợ đà tăng còn có CII, VJC, DIG, PNJ, PVD, MSB, SHB, TAL, CTG.

Trái lại, gây áp lực lên thị trường hôm nay là FPT giảm 2,41%, tương đương rút VN-Index 1,84 điểm. Ngoài ra còn có LPB giảm 1,42%, HPG giảm 1,3%, STB giảm 1,42%, MBB giảm 1,06%, VIX giảm 2,58%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 25.555 tỷ đồng. Khối ngoại đảo chiều mua ròng gần 320 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VNM, VIC, VIX, VPB, PVD. Nước ngoài bán ròng mạnh FPT, VCB, MSN, VJC, ACB.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, VN-Index vẫn có thể duy trì xu hướng tăng, hướng đến vùng mục tiêu khoảng 1.800 điểm theo mô hình Falling Wedge.

Theo Chứng khoán ACB (ACBS), trong thời gian tới, VN-Index được kỳ vọng sẽ duy trì quán tính hồi phục và hướng đến vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm — mốc xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh trước đó.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến cáo nhà đầu tư nên duy trì vị thế đối với cổ phiếu đang trong xu hướng tăng điểm hoặc đi ngang để củng cố vùng hỗ trợ, rà soát danh mục, cơ cấu những mã cổ phiếu yếu hơn thị trường và đưa tỉ trọng tài khoản về mức an toàn dưới 60% để phòng ngừa rủi ro rung lắc ngắn hạn.

Tương tự, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc những đợt hồi phục để chốt lời ngắn hạn. Ở chiều mua, nhà đầu tư có thể tiếp tục khai thác cơ hội ngắn hạn tại các cổ phiếu đang có chuyển biến tốt từ vùng hỗ trợ hoặc đang có mô hình tăng giá tốt.