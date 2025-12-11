VN-Index giảm mạnh nhất châu Á, nhà đầu tư nên làm gì?

VN-Index mất 28 điểm, giảm mạnh nhất châu Á sau chuỗi 9 phiên tăng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, giảm tỷ trọng cổ phiếu và ưu tiên quản trị rủi ro.

Sau chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay đầu điều chỉnh khi đến gần đỉnh cũ. VN-Index “bay” 28 điểm (1,6%), về mốc 1.718,98 điểm trong phiên hôm qua (10/12), trở thành thị trường ghi nhận mức giảm sâu nhất châu Á.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bất động sản giảm mạnh nhất hơn 5%. Nhóm cổ phiếu “họ Vin” giảm mạnh sau chuỗi tăng nóng, VIC giảm 7%, VPL giảm 6,99%, VRE giảm 6,25%, VHM giảm 3,72, lấy đi của thị trường hơn 18 điểm.

Khối ngoại bán ròng hơn 360 tỷ đồng. Tâm điểm là VIC khi bị bán ròng hơn 307 tỷ đồng, tương đương 2 triệu cổ phiếu.

Trước diễn biến tiêu cực trong phiên hôm qua, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và kiểm định lại mức hỗ trợ ngắn hạn 1.708 điểm trong phiên kế tiếp.

Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng, điểm tích cực là độ rộng thị trường không quá tiêu cực và đà giảm chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm nhưng vẫn trong vùng lạc quan cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-50% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này.

Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo VN-Index có khả năng giảm xuống vùng 1.700 – 1.710 trong phiên giao dịch hôm nay. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ.

“Đi cùng với việc bảo toàn sức mua, nhà đầu tư cũng có thể lọc tìm những cổ phiếu đã tạo đáy trước so với chỉ số chung và đang ở trạng thái từ chối giảm thêm để có thể sẵn sàng giải ngân và tận dụng thời điểm thị trường xuất hiện nhịp hồi phục cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn”, VCBS khuyến nghị.

Từ góc nhìn của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường đã lùi về gần vùng hỗ trợ 1.700 điểm nhưng phản ứng hỗ trợ của dòng tiền chưa rõ nét, dẫn đến khả năng nhịp điều chỉnh sẽ tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo.

VDSC cho rằng, diễn biến này có thể đưa thị trường về lại vùng 1.700 điểm, hoặc kiểm định vùng MA (50), vùng 1.680 điểm, trong trường hợp nhóm VIC vẫn gây tác động tiêu cực lớn đến điểm số. Tuy nhiên, hoạt động điều chỉnh đang mang tính chất tái cân bằng thị trường và thị trường vẫn có cơ hội tăng điểm trở lại sau đợt điều chỉnh.

“Nhà đầu tư tạm thời vẫn nên đề phòng khả năng điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, tác động chính lên điểm số giảm đang là nhóm VIC nên có thể vẫn tồn tại một số cổ phiếu có phản ứng tăng giá sau khi đã chiết khấu về vùng hỗ trợ tốt hoặc đã tạo nền tích lũy tích cực.

Nhà đầu tư có thể tận dụng đợt điều chỉnh của thị trường để mua tích lũy các cổ phiếu này với vùng giá tốt”, VDSC khuyến nghị.

Bên cạnh đó, đơn vị phân tích còn cho rằng, nhà đầu tư có thể xem xét một nhóm cổ phiếu có câu chuyện hoặc dễ thu hút dòng tiền trong tháng 12 như nhóm bán lẻ, nhóm thực phẩm, nhóm đầu tư công hoặc một số cổ phiếu có vốn hóa lớn có thể thay thế VIC trong việc hỗ trợ thị trường.