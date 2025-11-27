Chứng khoán 27/11: VN-Index nhích tăng, thanh khoản giảm mạnh

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 22.630 tỷ đồng trong phiên giao dịch 27/11, giảm khoảng 15% so với hôm qua.

Kết phiên hôm nay (27/11), VN-Index tăng 3,96 điểm, tương đương 0,24% lên 1.684,32 điểm. Dù chỉ số duy trì sắc xanh, HOSE chỉ ghi nhận 137 mã tăng nhưng có tới 171 mã giảm. Thanh khoản đạt gần 21.218 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,48 điểm (-0,18%) xuống 261,43 điểm với 72 mã tăng và 80 mã giảm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,12%) lên 119,36 điểm, ghi nhận 138 mã tăng và 960 mã giảm.

Mức tăng của VN-Index đến chủ yếu từ VIC tăng 1,22% và đóng góp 2,22 điểm cho VN-Index, MSB tăng 6,97%, MBB tăng 1,08% đều nằm trong nhóm hỗ trợ mạnh cho chỉ số.

VIX cũng tăng 2,65% và đứng thứ tư về tác động tích cực. Tiếp theo là PNJ, GEE, FPT, ACB, VPL, VHM, VPB.

Ngược lại, VJC là cổ phiếu gây áp lực nhất thị trường trong phiên hôm nay, giảm 2,79%, tương đương mất 0,82 điểm cho VN-Index. Tiếp theo là STB giảm 1,3%, SSI giảm 2,35%, HDB giảm 0,93%, HPG giảm 0,74%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 22.630 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với hôm qua (26/11). Khối ngoại quay trở lại bán ròng trong phiên hôm nay, tập trung ở các cổ phiếu như VJC, VCB, ACB, VIC, VCI…

Một số công ty chứng khoán dự báo, thị trường sẽ giữ đà hồi phục nhưng có thể rung lắc tại vùng kháng cự này.

Theo Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index sẽ duy trì quán tính hồi phục và hướng đến vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm — mốc xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh trước đó.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap nhận định, khu vực 1.680 - 1.700 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo trong thời gian tới và vùng 1.665 (+/-5) điểm sẽ là hỗ trợ chủ đạo cho quán tính tăng hiện tại.

Còn Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá, trong những phiên tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục nhịp hồi phục về 1.700, tuy nhiên do đã vào vùng kháng cự và sự ủng hộ của dòng tiền chưa đáng kể nên nhịp hồi phục khả năng cao sẽ đi kèm rung lắc. BSC khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát thị trường cẩn trọng trong giai đoạn này.

Cũng theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và ưu tiên mua và nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.