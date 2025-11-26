Chứng khoán 26/11: VN-Index tăng 20 điểm, khối ngoại trở lại mua ròng

VN-Index khép lại phiên hôm nay (26/11) với mức tăng 20 điểm, tương ứng 1,2% lên 1.680,36 điểm.

Sắc xanh cũng phủ sang cả HNX-Index khi tăng 4,61 điểm, tương đương 1,79% lên 261,91 điểm. UPCoM-Index tăng 0,3 điểm, tương ứng 0,25%, đạt 119,22 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 26.680 tỷ đồng, HOSE chiếm hơn 24.950 tỷ đồng, độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 243 mã tăng và 79 mã giảm. HNX có 99 mã tăng, 37 mã giảm, UPCoM ghi nhận 137 mã xanh và 86 mã đỏ.

Nổi bật nhất trong phiên là nhóm vốn hóa lớn khi VPB tăng 2,84%, đưa vào chỉ số 2,13 điểm. Tiếp theo là VIC, tăng 0,82%, đóng góp thêm 1,47 điểm cho VN-Index. VIX tăng 6,99%, đóng góp 1,42 điểm.

Nhóm ngân hàng cũng hỗ trợ tích cực với EIB tăng 5,46%, LPB tăng 1,22%, MBB tăng 1,75%, TCB tăng 1,2%, HDB tăng 1,57% và SHB tăng 1,83%.

Ngoài ra, một số cổ phiếu đóng góp vào đà tăng của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, có thể kể đến như MWG, SSI, VPL, MSN, HPG.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung ở VJC giảm 5,16%, lấy của chỉ số 1,55 điểm, FPT giảm 0,7% và làm giảm thêm 0,54 điểm, VHM giảm 0,49% đã cuốn đi 0,33 điểm.

Một số cổ phiếu ngân hàng như NAB, VCB, STB cũng điều chỉnh, lần lượt giảm 0,7%, 0,17% và 0,1% khiến VN-Index mất tổng cộng khoảng 0,17 điểm từ ba mã này.

Sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại hôm nay đã quay trở lại mua ròng với giá trị gần 580 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nhiều gồm SHB, VPB, VIX, MSN.

Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá, bức tranh xu hướng tổng thể vẫn duy trì tín hiệu cải thiện, khi thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục và hướng đến vùng kháng cự 1.700 điểm, ngưỡng then chốt để xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài trước đó.

Tuy nhiên, việc thanh khoản chưa thực sự bứt phá khiến triển vọng VN-Index sớm chinh phục thành công mốc 1.700 điểm trong ngắn hạn vẫn ở mức khiêm tốn, đòi hỏi thị trường cần thêm thời gian tích lũy và hấp thụ lực cung.



Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị, nhà đầu tư có thể cân nhắc những đợt hồi phục để chốt lời ngắn hạn. Ở chiều mua, nhà đầu tư có thể tiếp tục khai thác cơ hội ngắn hạn tại các cổ phiếu đang có chuyển biến tốt từ vùng hỗ trợ hoặc đang có mô hình tăng giá tốt.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, duy trì tỉ trọng đối với cổ phiếu giữ được xu hướng tăng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và chờ đợi giải ngân khi lực cầu quay lại mạnh mẽ trên thị trường. Bên cạnh đó, nhà đầu tư không nên mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ.