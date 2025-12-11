Nhiều doanh nghiệp "phát quà" Noel khủng cho cổ đông, Hoá chất Đức Giang chi cả nghìn tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông ngay dịp Giáng sinh, trong đó Hoá chất Đức Giang dự kiến chi hơn 1.140 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) thông báo 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12.

Với gần 380 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi khoảng 1.140 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 15/1/2026.

Hiện tại, Hoá chất Đức Giang có 3 cổ đông lớn đều là người trong gia đình lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền nắm 18,4% vốn, Ngô Thị Ngọc Lan (em dâu Chủ tịch) giữ 6,6% vốn, Đào Hữu Kha (em trai Chủ tịch) sở hữu gần 6% vốn. Những người này dự kiến nhận về lần lượt 209 tỷ đồng, 75 tỷ đồng, 68 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức.

Trên sàn chứng khoán, Hoá chất Đức Giang là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao, năm 2023 là 40%, năm 2024 là 30%, mức cổ tức dự kiến năm 2025 là 30%.

Cổ đông CTCP Thống Nhất (Mã: BAX) sắp nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 25/12, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 24/12.

Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức là 16,4 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 29/1/2026.

Hai cổ đông lớn nhất của BAX là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai giữ 36,07% vốn và CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã: TID) sở hữu 29,52% vốn sẽ hưởng lợi lớn nhất từ đợt chi trả này, lần lượt nhận về 5,9 tỷ đồng và 4,8 tỷ đồng.

BAX dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25%. Như vậy, tỷ lệ còn lại mà công ty cần chi trả là 5% nếu muốn hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, có ngày giao dịch không hưởng quyền trùng với dịp lễ Giáng sinh (24/12).

CTCP Dệt may Huế (Mã: HDM) chốt 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025, bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12. Ngày thanh toán là 26/1/2026.

Dệt May Huế hiện có hơn 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – Mã: VGT) nắm hơn 60% vốn tại đây, dự kiến bỏ túi hơn 18 tỷ đồng.

Nhìn lại hành trình chia cổ tức, Dệt May Huế là đơn vị khá hào phóng khi hàng năm đều trả “tiền tươi thóc thật cho cổ đông”. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt giai đoạn 2022 – 2024 dao động 30 – 40%.

Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP (Mã: HUG) thông báo 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 24/12.

Với hơn 19,5 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi hơn 19,5 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán là 20/3/2026.

Cổ đông lớn của công ty là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – Mã: VGT) nắm hơn 35% vốn, dự kiến nhận về gần 7 tỷ đồng.

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12 còn có CTCP Xây dựng CDC (Mã: CCC).