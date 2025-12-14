Gia vàng thế giới hôm nay 136,7 triệu đồng/lượng

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 136,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 14/12 giao dịch ở mức 4.300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 136,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, các dấu hiệu mới về sự hạ nhiệt của thị trường lao động đã củng cố quan điểm Fed có thể thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần ngày 6 tháng 12 đã tăng cao hơn dự kiến, chạm mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Dữ liệu này được công bố sau khi Fed thực hiện lần cắt giảm 25 điểm cơ bản thứ ba trong năm và có giọng điệu ít cứng rắn hơn so với dự đoán. Chủ tịch Jerome Powell đã báo hiệu rằng khả năng tăng lãi suất thêm về cơ bản là không còn, khiến các nhà giao dịch nâng dự đoán lên hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026, dù dự báo chính thức của Fed chỉ là một lần.

Đồng thời, Fed cũng thông báo kế hoạch mua khoảng 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc ngắn hạn nhằm giảm căng thẳng trên thị trường tiền tệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp kiềm chế lợi suất ngắn hạn, tạo thêm lực đẩy tích cực cho kim loại quý này.

Giá bitcoin tăng nhẹ

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 90.385 USD/BTC, tăng 0,1% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 73 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.804 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.